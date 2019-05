Läsartext: Dubbelt Malungs OK på Hammarbysprinten

I Herrklassen segrade Thomas Landqvist Malungs OK (lärare på OL-gymnasiet). Han var drygt minuten fören Jakob Sjöberg Gävle OK. På damsidan vann tidigare Storvikstjejen Johanna Börjessons Eriksson numer i Malungs OK, hon var dryga minuten före syster Jennie.

För ungdomarna var det Gästrikecup där följande segrare korades 16-klasserna Julia Näslund OK Hammaren, Fabian Sund OK Hammaren 14-klasserna Alma Nordkvist Storviks IF, Lucas Söderberg Gävle OK, 12-klasserna Nilla Enqvist OK Hammaren,Gustav Mattsson Valbo AIF, 10-klasserna Iris Wikström OK Hammaren och Melker Kjellman Storviks iF. Totalt deltog ca 140 löpare på tävlingen.

Läsartext