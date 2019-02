Läsartext: Falkenboxare fick motståndet att slänga in handuken

Först ut 60 kilo damer från Bk Falken var Maryam Yazdan Abdad som mötte Sanne Johansson Bk 1925 Karlstad efter en tuff o jämn första rond så var planen att få igång jabben mot den rusande Karlstad boxaren. Och det funkade. Falken boxaren följde sedan upp med fina slagserier i högt tempo som träffade bra. Karlstad boxaren bet ifrån bra. Men Ronden till Falkens Maryam.

Inför tredje ronden var båda boxarna trötta efter det höga tempot. Maryam trodde dock att hon var tröttare. Men efter peppning i ringhörnan och övertalande att hon är inte trött och att hon har bättre kondition än motståndaren. Fick Falken boxaren plötsligt ny energi o vann övertygande tredje ronden . 3-0 seger till en mycket glad Maryam som praktiskt taget dansade (som hon även utövar) ner från ringen. Näste man upp från Bk Falken 69 kilo var Robin Wesström som mötte Rashed Alnozemi Arboga Bk.

Robin som har en mycket bra fysik bad om att bli extra peppad innan matchen . Och det funkade verkligen. Redan efter 30 sekunder så hade han motståndaren på räkning. När matchen sattes igång efter räkningen så gick Robin in o vickade åt sidan och fick in en klockren höger som han sedan följde upp . Och motståndarens sekond valde att slänga in handduken. Vinst i första ronden alltså imponerande då detta var Robins andra match.

Veckan efter hade Djurgården sin månadsgala. Nyblivne Norrlandslänen från Bk Falken Abdi Nour 75 kilo mötte IFK Lindköpings Sayed Muhammad Husseini. Abdis motståndare var en tekniker med bra raka slagserier som inte Abdi tyckte om o störde hans boxning. Första ronden till Lindköping. I ringhörnan inför andra ronden fick Falken boxaren direktiv om att skära av sin motståndare och gå mot kroppen först.

Och det gav resultat för Abdi har riktigt bra kroppslag som träffade tungt gång på gång. Detta trötrade ut motståndaren ordentligt 2 ronden till Falken . Inför tredje uppmanades han att höja tempot ytterligare och efter kroppslagen följa upp mot huvudet. Nu fick Abdi igång sin boxning ordentligt o tog hem terdje ronden solklart vinst för Bk Falken Abdi Nour med siffrorna 2-1 som bara blir bättre och bättre. Nu ska träningspassen höjas för honom så det blir ännu bättre utveckling.

Harri Schwartz/Läsartext