Läsartext: Fina placeringar för Felicia Lång – blev utsedd till bästa junior

Felicia och Third Time Lucky vann samtliga tre klasser de startade i. På torsdagen inledde de meetinget med en vinst i första kvalet i Bilmetro GävleDala Grand Prix, guldrundan, som gick i 135 centimeter, och blev därmed klara för söndagens delfinal. De vann även delfinalen, en Grand Prix, som gick i 140 centimeter, efter en spännande omhoppning.

Under lördagen red de Folksam Elitallsvenskan omgång två. Gävle Ryttarsällskap vann och Felicia och Third Time Lucky var felfri både i grunden och i den spännande omhoppningen. Det har även gått bra med hästen Hendrien V som under lördagen placerade sig i andra kvalet i Bilmetro GävleDala Grand Prix bronsrundan, som gick i 120 centimeter och blev därmed klar för söndagens delfinal.

Ekipaget tog en fjärde plats i delfinalen. Felicia är därmed klar för den stora finalen i Högbo med bägge sina hästar. Third Time Lucky i guldrundan och Hendrien V i bronsrundan. Felicia blev även utsedd till meetingets bästa junior.

Vecka 19 åker Felicia till Drammen, Norge, med sina hästar Third Time Lucky och Hendrien V då hon är uttagen av landslagsledningen. Hon är en av sju juniorer som är uttagna.

