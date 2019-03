Läsartext: Guldregn över freestyleåkare från Gävle

På Måndagen blev hon besegrad av den svenska landslags åkaren Thea Wallberg som Var i final på VM i år. På plats är även flera andra världscupsåkare och hela det svenska damlandslaget. My drygar nu ut sin ledning i Europacupen med bara en tävling kvar, på tisdag.

Det kommer vara otroligt svårt för någon åkare att passera My i den totala cupen och sannolikt är att hon vinner den totala Europa cupen i under tisdagen. Vinsten i Europacupen ger också My en fri plats i världscup sammanhang under nästa säsong och på så sätt har Sverige troligen fler platser att nyttja i den världscupen nästa år.

I helgen avgjordes även Svenska cupfinalen i Duved där Gefles Hanna Hansson vann i senior klassen damer under Lördagen. På herrsidan vann Gefles Ture Johansson också under lördagen.

Viktiga segrar i kampen om platser på Junior VM denna säsong, samt framtida landslagsplatser och träningsgrupper. Det är även en mycket stark tillväx som kommer underifrån.

Ebba Flodman Gefles unga talang vinner återigen i ungdomsklassen. Ebba passade även på att åka Parallell puckel med senior tjejerna där honimponerande i stort sätt håller jämna steg. I den mycket tuffa och jämna klassen herrar ungdom, så knep Gefles Wilmer Erling en tredje och en fjärde plats. Då ska man veta att de bästa ungdomarna har åkt Europacup i år.

Nu laddas det för Svenska Mästerskapen i Kungsberget i helgen då hela landslaget kommer och alla åkare får chans att det bästa åkarna.

Jonas Lundblad/Läsartext