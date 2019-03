Läsartext: SM-Guld till My på hemmaplan

I helgen avgjordes Svenska Mästerskapen i puckelpist i ett soligt Kungsberget. Hemma favoriten My Bjerkman från Gefle freestyle som nyligen vunnit Europa cupen hade några tuffa kamper med Landslagets Thea Wallberg från Åre.

På lördagen avgjordes singelpuckelpisten och både My och Thea fick till sina åk bra och deras både volter satt bra. Men Thea drog det längsta strået och vann efter med bara en poängs marginal mot My som var tvåa och tog silver. På tredje platsen kom ytterligare en Gefle åkare Hanna Hansson fortsätter att imponera och närmare sig stadigt internationell elit.

På söndagen avgjordes Parallell puckelpisten och My var rejält revanschsugen och ställdes i finalen återigen mot Thea. Även denna gång blev det jämna åk men med skillnaden att denna gång var My den bättre av de två och tog sitt första SM guld. My har visat under hela säsongen att hon kan slå världsåkare och utveckling bara fortsätter och om två veckor väntar junior VM med åkare från hela världen. Puckelpist är stort i hela världen och det kommer bli en ny utmaning att bara inte möta europeiska åkare. Kommer bli spännande att följa.

Men det var inte bara My från hemma klubben Gefle freestyle som glänste på hemma plan. På herrsidan så visade Ture Johansson redan i kvalet sin kapacitet och skakade om bland landslagets världsåkare, som alla är topp 16 i världen. Med en tredje plats i kvalet efter ett otroligt bra åk utan misstag satte han sig i respekt. I finalen skruvade flera av landslagsåkarna upp nivån lite men Ture fortsatte att prestera bra. Ture slutade 5:a bland seniorerna men tog silver i Juniorklassen. I parallellpuckelpisten blev det brons för Ture i juniorklassen. En prestation som med största sannolikhet gav även ger Ture en plats i Junior VM ihop med My.

Ungdomsåkarna från Gefle Freestyle ville inte vara sämre de. Ebba Flodman som bara är nyss fyllda 13 år vann SM guldet i parallell puckelpisten i ungdomsklassen efter snabb och bra åkning med bra volt och singel puckelpist vinnaren Nikolina Stenkula från Landskrona fick se sig besegrad. I singel Puckeln blev det ett brons för Ebba. På herrsidan tog Gefles Wilmer Erling silver i både singel och parallell puckel. Wilmer som från tävling till tävling under året stigit i resultatlistorna och gjorde nu under SM sina bästa resultat för säsongen. Vann i herrar ungdom gjorde Filip Gravenfors från Åre som bland annat varit i flera finaler i Europacupen under denna säsong.

Under SM helgen anordnades även lilla SM för de yngre åkarna och det verkligen vimlar av unga åkare som vill åka puckel och hoppa. I de yngsta klasserna får man inga resultat med lite feedback och massor av skidglädje. Sen får yngsta chansen att träffa sina idoler i landslaget vilket också är stort.

