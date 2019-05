Läsartext: Spelare från Gefle BSC tävlade i Prag

Sverige deltog med ett utvecklingslag som gick under namnet Vikings of the North i baseboll U14 och U16 samt softboll U16. Med på resan var Elias Nordsell som representant för Gefle Baseboll och Softboll Club (Gefle BSC) i baseboll U14. Alex Börjes och Max Wadsten Rättvik samt Johannes Nordebo Umeå deltog från distriktet i samma lag som Elias.

Även om U14 lagets placering vart en blygsam sextonde plats utvecklades laget och spelarna på ett väldigt bra sätt och fick mycket beröm av ledarna. Pragresan gav nyttiga och viktiga erfarenheter som spelarna, ledarna och anhöriga tar med sig hem till respektive förening för fortsatt utveckling och visade att Svensk baseboll och softboll är på rätt väg vilket ger mersmak.

Lise-Lott Nordsell/Läsartext