Under tisdagskvällen fick barnen göra flera prov, och dom klarade testet för silverstjärnan som är skidförbundets skidmärke. I Valbo AIF finns det många skidstjärnor som alla denna kväll visade på god balans och skidkontroll. Som sig bör avslutades säsongen med diplomutdelning. Tack vara välpreparerade ytor under säsongen så fanns det snö kvar för barnen att åka på under tisdagskvällen.

Linda Åsberg/Läsartext