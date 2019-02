Sopor var i blickfånget i the Church

Miljöpedagogen Karin Brolin från Gästrike återvinnare har gästat Inner Wheel i Sandviken och berättat om återvinning. Hon berättade om avfallstrappan som visar olika sätt att ta hand om avfall. Ju högre upp i trappan, desto bättre för miljön. Det bästa sättet är att minimera, konsumera mindre! Ju färre saker vi köper, desto mindre avfall att ta hand om. Därefter följer steget återanvända (köpa eller sälja på second hand) och sedan att återvinna ( förpackningar och elektronik). Förbränning av avfall ger fjärrvärme och det sämsta sättet att ta hand om avfall är lägga det på soptipp. Ämnet var intressant och frågestunden blev lång. Klubbmötet hölls på The Church och en av ägarna, Mike Markarian, var på plats och gav en kort och trevlig presentation av den unika restaurangen.

Kerstin Jonson