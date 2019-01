Succé för Gävles första inomhusorientering – 300 startade

Tävlingen avgjordes i Vallbacksskolan, där deltagarna bjöds på mycket knepiga banor signerad Alfred Liljeström. Kartritare har varit Alfred Liljeström (17 år), Ebba Ottosson (15 år) och Sara Åbom (15 år). De unga är verkligen på alerten i den nya (unga sporten) Indoor-orientering som växer med en rasande fart. Det gäller verkligen att ”ha tungan rätt i mun” om man skall klara av alla problem som deltagarna ställdes inför i Gävle indoor. Segrare i H17-44 blev Hugo Flordal, Snättringe SK och två, slagen med 1.17 min blev David Hector, Stockholms Inomhusorienterare.

Bästa gästrike, på en fin femteplats blev, junioren, Noa Stenälv, Valbo AIF. D17-44 vanns av Tilda Golsäter Korsnäs IF OK och på andra plats kom Maria Von Schmalensée, Attunda OK. Sofia Hägglund,OK Hammaren blev bästa gästrikelöpare på en sjundeplats. I den yngsta flickklassen, D10, segrade Iris Wikström, OK Hammaren.

Banläggaren Alfred Liljeström har lagt ner cirka 200 timmar på banläggning och kartritning sedan augusti 2018. Alfred är trots sin ringa ålder en rutinerad banläggare. Han har lagt banor till gästrikeläger och en hel del interna tävlingar i Gävle OK.

– Jag har gjort fem sex revideringar av banorna för att få till bra sträckor. En stor utmaning har varit att med hjälp av samma avspärrningar och lokaler få till svåra banor för eliten samtidigt som det skall passa de allra yngsta.

Nästa år planerar Alfred, och Gävle OK, att arrangera tävlingar i Polhemsskolans lokaler där för övrigt Alfred går första året på den tekniska linjen (TE1B). Då planeras en tvådagarstävling.

Intresset för Indoortävlingar växer hela tiden och det skulle inte förvåna om det inom en inte allt för avlägsen tid kommer att arrangeras SM och VM-tävlingar.

Karl Olof Borg/Läsartext