Le Chef går i graven – kocken tar över och byter namn

Vi har tidigare berättat om problemen som Le Chef drabbades av under coronapandemin. En orsak var att restaurangen bara hade haft öppet ett knappt år när pandemin slog till och att ägaren Shady Bachalaani inte hade snålat när han renoverade den spatiösa krogen från grunden. Det fanns helt enkelt inte mycket pengar att falla tillbaka på när restriktionerna började gälla och det helt plötsligt snarare kom 20 lunchgäster max en dag, jämfört med 250 som det kunde vara under bästa dagen: torsdagar. I sin tur ledde de ekonomiska problemen till att alkoholtillståndet drogs in på Bachalaanis andra krog, pizzerian Isaks Corner.

– Men det gjorde inte så mycket, för på sistone har vi sålt i princip tio liter öl i veckan där. Isaks är inget ställe folk går till att dricka på, konstaterar Shady Bachaalani.

Självklart vill han dock få tillbaka tillståndet och kommer efter två lediga dagar att från och med måndag 3 maj kunna jobba hundra procent på Isaks. För redan lördag 1 maj tog nämligen kocken på Le Chef: Leif Klövstedt, över tillsammans med sambon Sofia Jansson. Shady Bachalaani lovprisar Klövstedt och nämner hur han ökade antalet sålda luncher flera gånger om sedan han kom in på Le Chef i somras.

Nytt namn blir Drottninggatan 10 - Restaurang och innergård, precis som adressen alltså. Skyltar och liknande kommer på plats senare i maj. Fokus kommer fortsatt ligga på lunchservering, med grund i husman men influenser från världens kök. Speciellt tisdagar satsar de nya krögarna lite extra på och väljer följaktligen att kalla dessa husmanstisdagar.

– Det är redan en bra restaurang med mycket stamgäster och vi vill fortsätta bygga vidare med ett salladskoncept.

Salladsbordet kommer sålunda att utökas med mer protein och kolhydrater för att passa för take away i sin egen majestät.

– Vi tycker att det fattas i Gävle, säger Sofia Jansson.

Festvåningsverksamhet och annat beräknar de nya ägarna komma i gång med framöver, när exakt beroende på "vilket humör regeringen och Tegnell är på" som Leif Klövstedt lite skämtsamt uttrycker det.

– Men vi kommer självklart fortsätta hålla restriktioner om max fyra i varje sällskap och så vidare, understryker Sofia Jansson.