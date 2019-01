Ditt liv skulle slås sönder Stefan Löfven, med din egen assistanspolitik

Så var assistansutredningen klar. Den som haft ett enda syfte; att spara pengar. Trots att regeringen hävdat att den tillkom för att förbättra livssituationen för människor med funktionsnedsättningar.

Det är dock ren lögn.

Ärligare är utredaren själv rörande vilket uppdraget hela tiden varit, oavsett vad Stefan Löfven och Lena Hallengren sa i panik före valet efter massiv kritik:

"Utredningen har haft i uppdrag att lyfta olika möjligheter att begränsa antalet användare och timmar när det gäller personlig assistans."

Precis som väntat är därför också resultatet förslag som helt slår sönder vardagen för människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Bland mycket annat föreslås att barn under 16 år inte lägre ska kunna få assistans. Det har skrivits mycket om barnens situation ifråga om assistansutredningen. Oron har varit stor bland föräldrar och det med rätta. Skulle utredningens förslag bli verklighet måste den som får ett barn med funktionsnedsättning ta hand om barnet på egen hand tills barnet fyller 16 år. Den nya insatsen personligt stöd till barn skulle ge rätt till hjälp vid exempelvis sondmatning men inte ge samma rätt till stöd som assistansen idag ger.

Vad detta betyder är föräldrar som inte kommer kunna arbeta och syskon som kommer växa upp med föräldrar som inte har någon energi i kroppen till mer än att hela tiden ta hand om och hålla koll på syrran eller brorsan. Eller, kanske mer troligt, när föräldrarna till sist inte orkar, att syrran eller brorsan istället placeras på något av de barnboenden som just nu byggs i Sverige.

Men det slutar inte där. För en dag blir barnet vuxen, och när föräldrarna är borta och syskon kanske inte ens finns, finns bara samhället kvar. Att döma av assistansutredningen är beskedet att funktionshindrade inte heller kan vänta sig någon större hjälp av samhället när de blivit vuxna.

Av utredningen framgår nämligen att man vill införa en schablon för assistans utöver de grundläggande behoven på 15 timmar i veckan.

"Den som har rätt till personlig assistans ska beviljas 15 timmar per vecka för andra personliga behov som avser dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter i form av en schablon. För behov av ytterligare stöd för specifika aktiviteter ska tid beviljas utöver schablonen om 15 timmar. Beredskap ska inte vara en del av den personliga assistansen."

Två timmar per dag alltså, för aktiviteter utöver att andas, tvätta sig, ta av och på kläder, kommunicera med din omgivning, äta, kissa och bajsa. Någon vetenskaplig grund för varför det ska vara just två timmar finns inte. Istället höftar utredaren. I utredningen konstateras att "Ungefär 5 timmar per dygn i genomsnitt ägnar sig kvinnor och män, i åldern 20–64 år, åt olika former av fritidsaktiviteter." Från det kan någon timme dras bort för TV-tittande konstaterar man med bas i SCBs statistik rörande vårt TV-tittande. Att även funktionshindrade idag surfar på internet på fritiden och använder datorer, vilket kan innebära behov av hjälp, verkar helt ha gått utredaren förbi. Det hindrar dock inte en utredare med uppdrag att dra in på assistansen. Så efter en titt på SCBs statsitik rörande vår fritid och vårt TV-tittande kommer man fram till att 2 timmar blir lagom:

"Att utgå från att alla under i vart fall cirka två timmar per dag i genomsnitt ägnar sig åt sådana aktiviteter som vi beskrivit ovan framstår som rimligt."

Det hela är ett skämt, inte en utredning. Här kan också konstateras att det tidigare gjorts individuella och så kallade åldersadekvata bedömningar av behov, det vill säga är du 26 år skall ditt liv jämföras med andra 26-åringar som inte har behov av assistans. Men trots att det sett ut så ska nu alla funktionshindrade och deras behov alltså bedömas på samma sätt, oavsett om du är 20 år eller 64 år. Trots att de allra flesta av oss, även om uppenbarligen inte utredaren håller med om det, nog är överens om att en 20-åring inte lever samma typ av liv som en 64-åring.

Vill du ha assistans för att gå till en daglig verksamhet eller sysselsättning måste du söka tid för detta separat, det måste du också göra om du vill gå på bio, träffa din familj på stan och fika, besöka släkt och vänner på helgen eller följa med dem på en utflykt. Då får du istället lova att göra en ansökan. I alla fall om det hela tar mer än två timmar. Här kan för övrigt noteras att utredaren över huvud taget inte ser funktionshindrade som individer med vare sig vänner eller familj. Vad som nämns som dagligt liv i hemmet är ett liv där inköp, träning och fritidsaktiviteter får plats. Men inte den normala mänskliga kontakten med partners, föräldrar, syskon och vänner och aktiviteterna vi gör tillsammans med människorna vi älskar.

Det säger oerhört mycket om synen på funktionsnedsatta och deras liv, känslor och relationer.

Samma Sverige som gav Stefan Löfven möjligheterna han så ofta talar om att han fick gav funktionshindrade rätten att leva, vara delaktiga i samhället, ha en meningsfull sysselsättning och en relation till sin familj som inte bara handlar om att vara i beroendeställning till föräldrar och syskon.

Trots det har den Socialdemokratiska regering Stefan Löfven leder lagt fyra år på att krossa livet för de som behöver assistans.

Stefan Löfvens regeringen har låtit utredare sprida lögner och rena påhitt för att försvaga den starka opinionen som finns för att även den som föds med funktionsnedsättning ska kunna leva ett bra liv. Stefan Löfvens regering har utmålat människor med funktionshinder och deras anhöriga som fuskar, brottslingar och assistansen som lyx.

Stig Svenssons ord i DN för att stöpa om assistansen till en fråga om lyx istället för en fråga om att kunna gå på toaletten, andas, äta och leva kommer aldrig att glömmas:

"En person som efter en olycka blir beroende av en personlig assistent och som innan olyckan haft för vana att semestra i det egna huset i Portugal under långhelger och semesterledigheter, sammanlagt kanske 60–70 dagar per år, kan så som lagen i dag är utformad inte nekas stöd för detta och kan resa i väg med kanske 8–10 assistenter betalda av Försäkringskassan."

Stefan Löfvens och regeringens politik är en skam och det är assistansutredningen också. Vad man försöker göra är att ta ifrån människor deras frihet och värdighet.

Blir utredning verklighet finns inte funktionsrätten kvar i Sverige.

Så får det inte bli.