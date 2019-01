Hela, inte bara delar av, Sverige ska leva

Det ska gå att leva, bo och arbeta i hela landet. Det var en av Stefan Löfvens huvudpunkter under sin regeringsförklaring.

Till skillnad från riksmedia, lyfte Löfven de punkter i överenskommelsen som faktiskt utgör bra politik för Sverige utanför storstäderna, som att den privata äganderätten av skog skall värnas, servicekontor inrättas över hela landet, möjligheterna till avdrag för jobbpendling förbättras genom att avdragsrätten görs avståndsbaserad och färdmedelsneutral och it-infrastrukturen stärks ytterligare.

Sverige måste byggas ihop, för det är klyftorna som existerar som skapat den situation som tvingat fram en överenskommelse mellan Centern, Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det är klyftorna mellan stad och land som varit med om att bidra till Sverigedemokraternas väljarstöd. Att ilskan vuxit i ett Sverige uppdelat i människor vars behov tillgodoses, samhällsservice fungerar och livsstilsval uppmuntras och människor som får sekund samhällsservice och vars val att bo utanför storstäderna diskvalificeras, det kan inte förvåna någon.

Det är också därför analyserna i storstadsmedia av vilka konsekvenserna av överenskommelsen kommer bli inte nödvändigtvis är korrekta. För i överenskommelsen finns en rad punkter som kommer resultera i synbara förbättringar för människor som idag faktiskt inte kan lita på samhället vare sig ifråga om service, eller ens ifråga om att vad de äger inte tas ifrån dem av staten. Att den utvidgade nyckelbiotopsinventeringen inte återupptas är exempelvis bra, eftersom statens agerande inneburit att skogsägare inte alltid fått ersättning, trots att ekonomiska värden omintetgjorts. Bättre hade naturligtvis varit att garantera ersättning, men uppenbarligen har inte frågan varit prioriterad och då är beskedet det näst bästa som kunde ges.

Att rätten till assistans så tydligt underströks av Stefan Löfven under regeringsförklaringen är förhoppningsvis ett besked om att Löfven till sist ser den starka kritik och de fruktansvärda konsekvenser hans politik lett till.

Vad regeringsförklaringen visar är att begreppet "trygghet" som under valrörelsen nästan uteslutande handlade om fler poliser och straffskärpningar till sist vidgas. Men delar är också oroväckande, som det faktum att säkerhetspolisen får möjlighet att läsa även krypterad trafik. Det kan tyckas som en småsak, men krypterad trafik är inte bara något som används av kriminella nätverk, det är vad som gör det möjligt att med någon säkerhet över huvud taget kommunicera elektroniskt, vilket även gäller dig som medborgare när du vill lämna information till en journalist.

Nya ministrar presenterades även av Löfven. Föga förvånande valde Stefan Löfven att åter lyfta in Anders Ygeman i regeringen. Ygeman blir energi- och infrastrukturminister. Anders Ygeman var en stark röst i Löfvens regering under föregående mandatperiod men tvingades lämna sin post som inrikesminister i efterdyningarna av skandalen kring Transportstyrelsen. Stefan Löfven lyfter även in Hans Dahlgren i regeringen. Det tyder på att Stefan Löfven nu vill ha uppbackning i sitt manövrerande av ett minst sagt komplicerat parlamentariskt läge. Hans Dahlgren har lång politisk erfarenhet och har tidigare varit minister och kommer tvivels utan kunna stärka regeringens arbete och bidra med viktig stadga i arbetet.

Att Anna Ekström till sist blir utbildningsminister är mycket bra. Gustav Fridolins insats som utbildningsminister var blek, och Anna Ekström är kanske den person i Sverige som är bäst lämpad att inneha posten som utbildningsminister. Förhoppningsvis kommer det innebära att den svenska skolan nu stärks. Anna Ekström är medveten om problemen, har utrett dem innan hon blev minister och varit generaldirektör för Skolverket. Kan någon styra den svensk skolan rätt, är det hon.

Övriga nya ministrar som presenterades var Matilda Ernkrans (S), Minister med ansvar för högre utbildning och forskning, Jennie Nilsson (S), Landsbygdsminister, Amanda Lind (MP) Kultur- och demokratiminister, och Åsa Lindhagen, Jämställdhetsminister och minister med ansvar för arbetet mot segregation och diskriminering (MP). Med de nya socialdemokratiska ministrarna breddar Stefan Löfven sin regering ifråga om geografisk representation och även erfarenhet. De socialdemokrater som tar plats, Jennie Nilsson respektive Matilda Ernkrans har suttit i riksdagen för Halland respektive Örebro. Båda är erfarna politiker, Ernkrans har varit ordförande i riksdagens utbildningsutskott och dessutom arbetat som arbetsförmedlare. Det är viktiga meriter i ett regeringsarbete där utbildning ovillkorligen måste ligga i fokus och såväl möjligheterna till omställning mitt i livet som breddad rekrytering till universiteten är avgörande framtidsfrågor.