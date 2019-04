Hyrvården minskar det ekonomiska utrymmet för att förbättra svensk vård

Dagens Arenas rapport om hyrvården med fokus på inhyrda sjuksköterskor är viktig läsning för den som vill förstå ett av de största strukturella problemen inom den svenska vården. Ett problem som riskerar patientsäkerheten och dessutom driver på kostnaderna inom sjukvården.

Enligt rapporten författade av Johan Enfeldt, tidigare liberal regionpolitikern i Uppsala, har kostnaderna för hyrvården ökat från 2,8 miljarder till 5,4 miljarder kronor på bara fem år. Mest har kostnaden ökat ifråga om inhyrda sjuksköterskor. Det är en kostnadsökning som utgör rent resursslöseri där pengarna som används till dyra hyrlösningar för att lösa personalbrist hade kunnat användas till annat.

Tre sjukvårdsregioner används som exempel, varav en av dem är Gävleborg. Trots det har rapporten ett tydligt storstadsperspektiv när man redan i frågeställningen koncentrerar sig på huruvida behovet av hyrpersonal främst handlar om dålig arbetsmiljö eller om hyrpersonal i sig är ett arbetsmiljöproblem.

För även om delar av problemen som resulterar i att sjukvården tvingas hyra in personal handlar om just arbetsmiljö, om schemaläggning som är undermålig, pressade villkor och missnöje med löner, handlar frågan om hyrvård i svensk glesbygd även om att över huvud taget kunna rekrytera personal. För det är inte främst dålig arbetsmiljö som lett till att Hofors under en period roterade på mellan 30-35 hyrläkare för att det över huvud taget skulle finnas läkare vid hälsovårdscentralen. Det handlar istället om faktorer som den starka urbaniseringstrenden som bland annat lett till att det blivit allt svårare på orter som Pajala och Hofors att kunna rekrytera sjukvårdspersonal till fasta anställningar. Det perspektivet finns dock över huvud taget inte med i Dagens Arenas rapport. Istället blir slutsatsen att beroendet av hyrsjuksköterskor kan lösas genom att ta kontroll över ramavtal och ställa tuffare krav vid upphandlingar istället för att ägna sig åt dagens i delar slapphänta politiska hantering. Det är naturligtvis ett sätt att minska kostnaderna för hyrpersonalen, och det bristande politiska ansvarstagandet för avtal och upphandlingar visar också tydligt hur det kan gå när ansvaret istället läggs över på tjänstemän. Men det besvarar trots det inte frågan om hur vi får fast anställd sjukvårdspersonal på orter till vilka allt färre flyttar eller till och med flyttar ifrån och där utbildad sjukvårdspersonal att rekrytera inte finns eller är svår att locka till orten.

Dagens Arenas rapport är trots det intressant läsning eftersom fokus så tydligt visar att det politiska ansvarstagandet ofta brister och styrningen är obefintlig.

Och verkligheten talar ju för sig själv. För precis som det konstateras i rapporten är sjukvården en bransch där bemanningsföretagen höjer personalkostnaderna istället för som i många andra branscher, sänka dem.

Det ger också Sverige en slöserivård där pengar läcker ut som bland mycket annat skulle kunna användas till att höja lönerna för fast anställda.

Människor som trots allt bidrar till den så viktiga kontinuiteten inom vården.