Jenny Wennberg: Ur led är politiken när Vänsterpartiet ogenerat friar till Moderaterna

Nu finns ett parlamentariskt stöd för ambitiösa reformer sade Stefan Löfven under partiledardebattens första minut i riksdagen. Det var svårt att inte haja till över just den formuleringen. För vilka ambitiösa reformer är det egentligen Stefan Löfven talar om? Överenskommelsen han och Socialdemokraterna slutit med Miljöpartiet, Centern och Liberalerna är helt befriad från ambitiösa reformer. Såvida inte Stefan Löfven avser reformer som slopad värnskatt för svenskarna med högst inkomster.

Statsfinanserna är goda och arbetsmarknaden stark fortsatte Löfven. Landet har vad som är nödvändigt för att angripa problemen var Löfvens slutsats.

Allt utom ambitiösa reformer, är dock den bistra sanningen. För även om kompromissen med Centern och Liberalerna var en politisk nödvändighet, betyder den också att Stefan Löfven och Socialdemokraterna inte kommer kunna genomföra ambitiösa och nödvändiga reformer som stärker välfärden trots att statsfinanserna är god och arbetsmarknaden fortfarande stark.

Ulf Kristersson kritiserade Jonas Sjöstedt för att ha accepterat Stefan Löfven som statsminister och därmed sänkningen av värnskatten för "de allra, allra rikaste". Det är onekligen magstark kritik, givet att Moderaterna under sin tid vid makten genomförde skattesänkningar på 140 miljarder, som främst gynnade just "de allra, allra rikaste". Ur led är politiken när Jonas Sjöstedt sträcker ut handen till Ulf Kristersson för att fälla en Socialdemokratisk regering och Ulf Kristersson fattar den. Men det var precis vad som skedde under partiledardebatten. "Av vilket skäl du än vill fälla regeringen, kommer jag alltid vara med på det." var beskedet Ulf Kristersson gav till Sjöstedt. Principlösheten i svensk politik har nog aldrig varit större än i just den stunden.

Världsbeskrivningarna som Stefan Löfven respektive Ulf Kristersson målade upp under debatten hade inte kunnat vara mer olika. Stefan Löfvens Sverige är ett soligt land med problem som går att lösa genom reformer. Ulf Kristerssons Sverige ett på gränsen till systemkollaps som bara kan räddas genom skattesänkningar.

Åkesson klev helt enkelt upp i talarstolen och fortsatte valrörelsen, med snart sagt samma talmanus. Trygghet och folkhem, tillit, flit och plikt, kämpa för det Sverige som svenskarna känner igen. Regeringen och överenskommelsen representerar hela den vänsterliberala majoriteten i riksdagen förkunnade Åkesson vidare. Vänsterliberal varandes ett av Sverigedemokraternas favoritskällsord. Jimmie Åkesson kritiserade hårt såväl den slopade värnskatten, marknadshyror vid nyproduktion och förändringarna av LAS.

Uppenbarligen byter Sverigedemokraterna nu taktik och riktar vänsterkritik mot Socialdemokraterna för att stärka sitt stöd i opinionen. Det är naturligt eftersom Sverigedemokraterna har starkt stöd bland manliga arbetare, behöver öka andelen kvinnliga väljare och särskilt riktat in sig på att nå kvinnor anställda i vården och omsorgen. Men kritiken klingar falskt eftersom den kommer från ett parti som röstat för en Moderat och Kristdemokratisk budgetändring och själv lagt fram förslag på omfattande skattesänkningar. Det går inte att vara höger och vänster samtidigt.

Ebba Busch Thor gav sig åter på frågan om äldreboenden. Det är onekligen ironiskt, givet att orden kommer från ordföranden för ett parti som under åtta år satt i en regering vars politik bidrog till att göra antalet boendeplatser 10 000 färre. Att Kristdemokraterna nu vill ha fler, istället för färre, boendeplatser är såklart bra. Dock.

Debatten i riksdagen var bitvis ideologiskt grundad. Det kan tyckas märkligt givet januariöverenskommelsen som politiskt suddat ut delar av de politiska konfliktlinjerna. Faktum är dock att det gjort ideologi än viktigare för partierna som ingått överenskommelsen och, i Vänsterpartiets fall, accepterat den. Ideologi blir i det rådande läget ett teoretiskt instrument för att även fortsatt kunna definiera det egna och vad som skiljer det från övriga.

Socialdemokraterna är uppenbart hämmade av överenskommelsen. Att höra Stefan Löfven tala om arbetslust är inte vansinnigt entusiasmerande. Men så är det arbete som ligger framför honom också politiskt grovarbete.

Så här långt har väljarna mött Socialdemokraternas agerande med ett stärkt stöd i opinionen. Den kritik som riktats mot Socialdemokraterna från fackföreningsrörelsen och vänsterhåll syns inte spår av i opinionen.

Ännu.

Socialdemokraterna och Stefan Löfven kan inte förvänta sig att väljarnas respons kommer hålla över tid.

Stefan Löfvens balansakt kommer vara mycket svår under mandatperiod. Väljarna vill se resultat, inte bara i regeringsfrågan. Väljarna kommer utvärdera Socialdemokraternas politik, och för att domen ska bli till partiets fördel, krävs att människor, inte minst de som bor utanför Sveriges större städer, kan se politiska resultat i sin vardag, i skolan och i vården, i assistansen. På områden som avgör styrkan i vår välfärd.

Även om bilden av svensk ekonomi som stark målades upp i kammaren visar såväl trenden på arbetsmarknad, bostadsmarknad och aktiemarknad att den ekonomiska utvecklingen mattats av sedan i höstas. Efter 10 år av en stark konjunkturutveckling går vi nu mot en avmattning.

Det betyder också att vi ser ut att till sist stå inför en period där allt fler svenskar kommer bli beroende av ett samhälle som är starkt.

Upplever människor sig svikna av Socialdemokraterna till följd av överenskommelsen, kommer väljarna döma partiet hårt.