Kristdemokraterna slaktade 10 000 boendeplatser, nu har man ändrat sig

Fler äldreboenden. Vid årets första partiledardebatt i riksdagen skällde Ebba Busch Thor ut Stefan Löfven för att i januariöverenskommelsen inte ha lyft in frågan om ökat antal boendeplatser för äldre.

Det är ganska fantastisk kritik, eftersom den kommer från en ordförande för ett parti som under sina åtta år i regering var med om att göra antalet boendeplatser 10 000 färre.

Onsdagens partiledardebatt var inte första gången Ebba Bush Thor tog upp frågan om boendeplatser. Ett av valrörelsens mest minnesvärda ögonblick var när Ebba Busch Thor talade om samma ämne i SVTs utfrågning och kallade regeringens politik som lett till 500 färre boendeplatser för ett svek. När hon sedan fick frågan om hon visste hur mycket antalet boendeplatser minskat med under det borgerliga regeringsinnehavet, kunde hon inte svara på detta. Det är svagt, givet att hennes eget partis svek uppgick till 10 000 platser.

De två väldigt olika utfallen mellan den borgerliga regeringens och den socialdemokratiska regeringens är ganska självklara. Antalet boendeplatser är något kommunerna styr över, vilket är en fråga om kommunalt budgetutrymme, som bland annat avgörs av storlek på statsbidragen det vill säga de pengar som omdirigeras från stat till kommuner.

Än mer ironiskt blir det hela när Ebba Busch Thor valde att i partiledardebatten lyfta att det saknas 32 000 boendeplatser i Sverige. Den siffran hade varit lägre utan de 10 000 platser som försvann mellan 2006 och 2014 och de beslut Kristdemokraterna var med om att fatta som ledde till sämre ekonomi för kommunerna.

Faktum är att var fjärde boendeplatser försvunnit i Sverige sedan sekelskiftet. Det är dålig politik för jämställdheten eftersom 70 procent av all anhörigvård utförs av kvinnor, och när samhället brister är det just de anhöriga som tvingas träda in, arbeta på semestrar, ta tjänstledigt, gå ner i arbetstid eller försöka få ihop det ändå, och till sist inte orka med sjukskrivning som följd.

Sverige har en åldrande befolkning vilket innebär en allt mer omsorgs- och vårdkrävande befolkning. Incitamenten för kommunerna att skapa boendeplatser är dock små ekonomiskt. Inom omsorgen talar man om kostnad per brukare, KPB. Och skillnaderna är stora ifråga om kostnaderna mellan hemtjänst och boende. 2016 var kostnaden per beviljad hemtjänsttimme 472 kronor. Kostnaden per dygn på boende var däremot 1 880 kronor för 2016. Antalet beviljade hemtjänsttimmar för en omsorgsbehövande kan kommunen styra, boendekostnaden är däremot fast.

Frågan är dock mer komplicerad än att handla om endast kommunala medel. Politiskt har man under flera decennier talat om äldres rätt att bo hemma så länge man önskar. För många äldre, men också anhöriga, har den rätten blivit till ett privat helvete och fängelse. För hemtjänstens insatser räcker inte till för den som egentligen behöver tillsyn dygnet runt.

Att Kristdemokraterna nu vill ha fler, istället för färre, boendeplatser är därför såklart bra.

Men att framställa sig som ett parti som strider för de äldre, när man varit med om att slakta bort 10 000 platser som regeringsparti, är inget annat än magstarkt.