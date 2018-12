De särskilda konsumtionsdagarna då reorna dominerar har blivit allt fler. Black friday –dagen har för både traditionell handel och e-handeln blivit som en extra mellandagsrea mitt i november och år efter år sätter handlare nya försäljningsrekord på den importerade amerikanska konsumtionsdagen.

I fjol handlade svenskarna för 5 miljarder kronor under black Friday, enligt en undersökning från Postnord. Undersökningen visade även att var tredje svensk konsument konsumerade under just denna dag och att hälften av inköpen gjordes på nätet.

Varför ökar konsumtionen så mycket? I en intervju i SvD svarade sociologen Zygmunt Bauman på den frågan:

–Den grundläggande frågan är, vad är konsumtion? Låt mig ta ett exempel. När jag var liten gick människor till dåtidens motsvarighet till gallerior för att köpa nya kläder när de gamla inte längre gick att använda, man handlade för att ersätta något utslitet med nytt. I dag söker vi bekräftelse och identitet genom shopping.

Bauman menar att varje människas inre liv nu ska exponeras på den offentliga scenen, han menar att vi lever i ett bekännelsesamhälle, ett samhälle som är känt för att utplåna den gräns som en gång skilde det privata från det offentliga. I konsumtionssamhället är vi både marknadsförare av varor och de varor som marknadsförs. Den vara som vi uppmanas att bjuda ut, marknadsföra och sälja är oss själva. Vidare återfinns alla i samma sociala rum: marknaden.

Bauman menar att konsumtionssamhället bygger på löftet om lycka genom konsumtion samtidigt som det bygger på att varje försök till höjt välbefinnande genom köp av vara är förgäves, annars skulle vi inte fortsätta konsumera.

Ett villkor för konsumtionssamhällets fortgående är att hoppet om lycka består genom hela processen – från kicken vid inköpet och fram till den (fort ankomna) befrielsen att göra sig av med skräpet och få invänta något nytt. Detta betecknar ett samhälle vars främsta tilltal till sina medlemmar riktar sig till dem i deras roll som konsumenter. Där tvånget att ständigt välja upprätthålls genom en illusion av frihet.

En dubbelnatur framtvingas hos oss, menar Bauman: vara och konsument i samma individ. Idag anförs ofta argumentet att konsumtionen måste minska på grund av klimatet. Mindre talar vi om hur konsumtionssamhället riskerar att påverka vår syn på våra sociala relationer och hur vi förhåller oss till varann.