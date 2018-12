Modigt att samtala med extremister

För ett tag sedan arrangerade Hornstulls bibliotek i Stockholm ett uppmärksammat panelsamtal om demokrati. Det som gjorde det här panelsamtalet speciellt var att man hade bjudit in en person med kopplingar till högerextremism. Biblioteket beskrev honom dock endast som en ”fritänkande journalist och författare”, något som Expo har uppmärksammat.

Expo uppmärksammar även att denna person tidigare har varit aktiv i nazistiska Svenskarnas parti och varit en del av en nazistisk podcast. Anledningen till att han blev inbjuden var att biblioteket ville att kontroversiella tänkare skulle medverka. – Han valdes för att han är en obunden nationalist. Vi har uppfattat att han inte är bunden till någon specifik organisation, utan fritänkande kring den här kanten, säger Anna Wåglund som är bibliotekets kommunikationschef.

Personen i fråga lämnade dock återbud och en ersättare kallades in, Patrik Forsén, som enligt Expo är en huvudgestalt inom Nordisk ungdom.

Expo beskriver Nordisk ungdom som: ”en förhållandevis liten organisation med fokus på Stockholmsområdet. De har sedan grundandet 2010 ändå lyckats skapa uppmärksamhet, bland annat eftersom de använder sig av aggressiva metoder – de har attackerat pridetåg och Ung i Sveriges sittdemonstration”.

Jag var inte på plats men har lyssnat igenom hela panelsamtalet. Paneldeltagarna var Patrik Forsén, poeten Aase Berg och idéhistorikern Per Johansson. Stina Oscarson modererade samtalet. Under samtalet sades en del konstigheter, och arrangörerna var inte tydliga med att de hade bjudit in en person med högerextrema kopplingar. Moderatorn Stina Oscarson har i efterhand beskrivit samtalet som:

”Jag tror vi måste arbeta för normalisera människor men inte åsikter. Och att det enda sättet att göra det är att försöka bemöta dem. Och jag bedömde att vi som fanns på plats skulle kunna göra det. Det finns naturligtvis många saker jag som moderator kunde gjort annorlunda. Det finns det alltid. Men att delta i eller leda ett samtal är att göra hundratals etiska överväganden i sekunden. Och jag kan tillstå att det hade varit betydligt enklare för mig att tacka nej. Eller att bara leda samtal där alla rör sig inom samma värderingsgrund. Men i det polariserade samhälle vi har idag, där demokratin hotas från olika håll har jag gjort valet att så länge jag bedömer det möjligt ta samtalet. Även när det är obekvämt. För jag tror att det är bättre att försöka mötas så än med slagord och gatsten på torget. Men vad gäller frågan om bibliotekets presentation av samtalet och de medverkande instämmer jag i kritiken att den behövt vara mycket tydligare”.

Stina Oscarsons ambition är hedervärd, och även om jag inte delar hennes uppfattning om att samtalet var givande så stödjer jag principen om att vi behöver fler samtal där alla inte håller med varandra, där även de som har avskyvärda åsikter får höras.

Kritiken mot samtalet har varit massiv. Två invändningar är särskilt viktiga att ta i beaktande, för det första finns risken att man genom att arrangera samtal på en offentlig plats, på en demokratisk arena, med odemokratiska deltagare, riskerar att ge legitimitet åt gruppen och dess åsikter. En annan invändning är att våldsbejakande grupperingar och individer utgör ett hot mot människor och att minoriteters säkerhet måste garanteras. Jag hoppas verkligen att det fanns väktare på plats för det.

Samtidigt ser jag ett hyckleri, eller en moralisk högfärdighet, i raseriet mot Stina Oscarson som har försvarat samtalet. Sverige är ett land som inte har förbjudit rasistiska organisationer. Det kommer allt fler vittnesmål om hatbrott och vardagsrasism mot minoriteter där omgivningen inte reagerar. Människor i Sverige har i en stor utsträckning röstat på ett rasistiskt parti och polariseringen ökar. Vilka lösningar har kritikerna? Att blunda för problemen, att låtsas som att dessa åsikter försvinner bara för att de inte vädras på vissa ställen, för vissa personer, är en mentalitet som är feg och okonstruktiv, men tyvärr mycket vanlig. Stina Oscarson har visat på ett mod i sin ambition till att vilja samtala.

Oscarson är nämligen oerhört stringent i sitt försvar av samtalet och upprätthållandet av människovärdet. Hon är helt enkelt en mycket ovanlig röst i det svenska offentliga samtalet. Oscarson har bland annat skrivit att hon önskar sig ett samhälle där den dömde terroristen Akilov kan sitta bakom kassan på Coop efter att ha avtjänat sitt straff och att hon vill kunna samtala med Bert Karlsson på ABF.

Oscarson är något så ovanligt som en sann humanist i ett offentligt samtal där det är viktigare att tycka rätt för stunden än att ha en genomtänkt åsikt.