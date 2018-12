Robert Sundberg: C kan ta ansvar med SD och övriga tre allianspartier, som alla fem är emot S, så Sverige får en regering

När jag på måndagen före klockan tio väntade på centerpartiledaren Annie Lööfs presskonferens trodde jag hon skulle meddela att hennes parti var positivt inställt till en regering ledd av Stefan Löfven.

Möjligen skulle hon meddela att en del frågor inte kunnat redas ut eller förhandlats i botten. Men tillräckligt mycket var klart för att kunna ge besked i statsministerfrågan, det en omröstning skulle gälla.

Kanske skulle något besked ges även om den omröstning om statsbudget som ska hållas på onsdag, och Centerpartiets röstning om den.

Det blev därför ett oväntat besked Lööf gav på presskonferensen, om att hennes parti kommer att rösta nej till Löfven som regeringsbildare. De motiv om att S inte gått C tillräckligt till mötes på en rad områden framstod mest som bortförklaringar.

Med tanke på att de krav C ställt för att släppa fram Löfven som statsminister var många och långtgående, som försvagad arbetsrätt för löntagare, ökat inslag av marknadsmässiga bostadshyror, sänkta skatter och en del annat, var de svåra att tillmötesgå. Särskilt om det var tvunget att förhandla dem på knappt en vecka.

Flera av de krav C hade genomförde inte ens Fredrik Reinfeldts moderatledda regering som C satt med i under deras åtta år, däribland de två om uppluckrad arbetsrätt i lagen LAS och ökat inslag av marknadsmässig hyra för hyreslägenheter.

Att en S-ledd regering ska genomföra båda de sakerna, mot fackförbunden LOs, TCOs och SACOs vilja och mot Hyresgästföreningen, är ganska mycket begärt. I det förra fallet skulle det dessutom gå emot den svenska modellens struktur med förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter.

Om det kan arbetsgivarna visserligen vara för uppluckring av LAS, men principen om ökad statlig styrning av regeringen gillas antagligen inte av arbetsgivarna.

I teorin kan ju en dag komma då flera små och borgerliga partier åker ur riksdagen och S med drygt 40 procent kan bilda en majoritetsregering och skärpa reglerna på arbetsmarknaden med motiveringen att staten via en regering redan gjort det en gång, 2019-20.

Åter till regeringsbildningen. C har nu gjort sitt val och ska rösta nej till Löfven, för andra gången i höst. Med nästintill säkerhet kommer även Moderaternas budget ihop med KD, stödd av SD, att röstas igenom. Förutsättningarna för S att regera blir därmed små.

Fem partier, däribland C, vill inte att Löfven är statsminister. Det är nu de fem partierna som bör ta ansvar för att Sverige erhåller en regering.

De fem partier som röstat bort Löfvenregeringen en gång, och snart en andra gång, har nu ett ansvar att lösa regeringsbildningen. C och L har sagt nej till både en Löfvenregering och till en M+KD-regering som får igenom sina förslag om SD, utöver C och L, röstar för förslagen.

S gjorde starkaste valspurten på 27 år och fick 28,3 procent. Det är ändå historiskt lågt. Men det är även de borgerliga partiernas 40,2 procent, vilket är deras näst sämsta resultat någonsin endast underträffat av 39,4 procent 2014.

Löfvens S är större än Angela Merkels CDU i Tyskland och de borgerliga statsministerpartierna i Norge, Finland och Danmark. Men fem partier, däribland C, vill inte att Löfven är statsminister. Det är nu de fem partierna som bör ta ansvar för att Sverige erhåller en regering