Robert Sundberg: EU-ja från V inför EU-parlamentsvalet

I helgen kom Sifo med sin mätning av väljarnas partisympatier i februari. Moderaterna får lågt väljarstöd. Med 17,2 procent är det färre anhängare än i valet då Ulf Kristerssons parti noterade 19,8 procent.

Kristersson är nere på nivåer som ledde till att hans föregångare ifrågasattes och till slut fick avgå. Och partiet närmar sig EU-valrörelsen inför valet 26 maj till unionens parlament. I de valen brukar M få lägre väljarstöd än i riksdagsval.

Väljarna röstar friare i EU-val och ofta brukar något av de mindre borgerliga partierna gå bra, till följd av en välkänd, profilerad främsta kandidat. Det brukar gå ut över M.

En besvikelse över att det inte blev en moderatledd regering går också ut över Kristersson och hans parti. Samtidigt har inte Kristersson och M klargjort sin relation till Sverigedemokraterna i många väljares ögon.

Kristersson var ju beredd att bilda en M+KD-regering som hade blivit beroende av att SD röstade för dess förslag. Och det stödet skulle inte ha kommit gratis, har SD meddelat.

För C och L, som inte ville låta SD få inflytande över regeringspolitiken, gick det inte att medverka till att det blev en SD-beroende M+KD-regering.

C och L har därför drabbats av försvagat väljarstöd, jämfört med i valet även om deras nivåer är något högre än i Sifo för januari: 7,7 för C och 3,8 för L.

L ligger mer illa till än C, som är knappt en procentenhet under sitt valresultat. L är 1,7 procentenhet under sitt. Och även under riksdagens spärr om än inte statistiskt säkerställt.

Vinnare på högersidan sedan valet är KD, som noterar 8,6 procent, och SD, som erhåller 19,2 procent. Det är 2,3 respektive 1,7 procentenheter över valresultaten.

Ebba Busch Thor har profilerat sitt parti som tydlig högerliggande och uppslutning bakom moderatledaren i hans försök att bilda regering.

Och hon har kritiserat C och L för att de bidragit till att Sverige fått en regering och ett avtal för den regeringens politik, eftersom det blev fel regering: med Stefan Löfven och inte Ulf Kristersson. Denna tydliga högerprofil har gett KD utdelning.

SD är nu ett par procentenheter större än M och största oppositionsparti.

För de tre rödgröna partierna ser det ljust ut. S ligger med 28,4 nära valresultatet. Det gör även MP, med 4,3 procent.

V ligger med 9,6 procent över sitt valresultat. På ett möte i partiet i helgen beslutade det att inte gå ur EU. Partiet har hittills varit för ett utträde. Därmed är inget riksdagsparti för utträde ur EU.

Om V lyckas etablera sig runt tio procent återstår att se. Att profilera sig mot regeringens mittenliggande politik är Jonas Sjöstedts chans att få sitt parti att växa till nästa riksdagsval. Men valet 26 maj till EUs parlament kommer före det.