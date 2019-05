Skit fastnar inte på Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är mitt uppe i en kampanj för att bleka sitt bruna förflutna. Partiet försöker framställa socialdemokraterna som nazistiska medlöpare och sig själva som, ja, något oklart vad.

Sverigedemokraterna är sprungna ur den nynazistiska svenska rörelsen, man har ledamöter och anställda som fällt antisemitiska kommentarer och skrattar åt nazistskämt om judar.

Utan att förtroendet för partiet påverkas.

Den logik som gäller andra partier, gäller inte Sverigedemokraterna, men trots det försöker vi tillämpa samma logik på dem, inte minst från medias sida.

I centrum för den senaste skandalen står Sverigedemokraternas förstanamn i parlamentsvalet, Peter Lundgren, som enligt uppgifter i media och honom själv skall ha bettet sig opassande mot en partikollega. Något Kristina Winberg ska ha uppmärksammat partiledningen på, dock inte enligt partikollegan, för att sedan brutalt petas från listan till EU-valet och dessutom förnedras å det grövsta genom att misstänkliggöras av sin egen partiledning.

Inte något av allt detta förvånar. Snarare är det bara ytterligare en vanlig dag i Sverigedemokraternas partiarbete.

I media har Kristina Winberg utmålat sig själv som någon form av visselblåsare som fick sparken för att hon påtalade partikollegans och förstanamnet Peter Lundgrens kränkning av en kvinnlig kollega för partiledningen.

Winbergs engagemang för kvinnor verkar dock vara selektivt. Hennes egen politiskt sakkunnige i parlamentet titulerade kvinnor som bland annat "horor" på nätforum.

Han fick sedermera sparken, men inte heller hans förehavanden ledde till bakslag för Sverigedemokraterna i opinionen.

Vad dessa historier och många andra visar är att skandaler inte fastnar på Sverigedemokraterna. För Sverigedemokraternas till största del manliga väljare tycks svälja det mesta. Och Sverigedemokraterna är trots allt inte heller ett parti man röstar på för partiets fina värderingar och humanistiska människosyn. Sverigedemokraterna är ett parti man röstar på för att man, ja, man, är emot invandring.

För ett sådant parti krävs oerhört mycket mer för att sjunka i opinionen än en skandal som av väljarna inte ens nödvändigtvis uppfattas som en skandal. Under måndagen har turerna dessutom varit så många att det blivit allt mer oklart för väljarna vad som egentligen hänt. Dessutom har Lundgren erkänt och hans kvinnliga partikollega förkunnat via partiets pressavdelning att saken är utagerad. På Jimmie Åkessons Facebooksida var det under måndagen därför också som vanligt varm, Sverigevänlig stämning med kommentarer om den store ledaren som skänker glädje i den mörka tid vi lever i. Och Mattias Karlsson, han lyfte i sin tur bilden av medier som ljuger. Ett klassiskt Sverigedemokratiskt narrativ som talar till partiets anhängare och som partiets representanter inte är sena att använda sig av när media rapporterar negativt kring partiet och dess representanter.

Att kvinnliga väljare skulle dra sig för att rösta på Sverigedemokraterna i högre utsträckning än de redan gör till följd av turerna kring Lundgren är inte heller troligt. Även om Jimmie Åkessons problem förvisso är att just kvinnor drar sig för att rösta på Sverigedemokraterna. Idag är det kvinnorna som blockerar Sverigedemokraterna från ytterligare makt och inflytande. Turerna kring Lundgren och Wiberg bekräftar dock bara vad många väljare redan vet om partiet, att kvinnosynen är kass. Vilket syns i bland annat motioner om samvetsfrihet inom vården för att begränsa aborträtten. Inget nytt i denna del alltså.

Kommer anklagelserna mot Peter Lundgren påverka väljarstödet för Sverigedemokraterna i parlamentsvalet? Knappast.

Vi pratar trots allt om ett parti där framstående företrädare sprungit runt med järnrör på gatorna utan att sänka partiet i opinionen.

Det enda som kommer fastna på Sverigedemokraterna är en rejäl upprustning av Sverige.

Men den verkar vi av allt att döma få vänta på.