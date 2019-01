Socialtjänstens fel drabbar barnen

En granskning som Uppdrag granskning har gjort av socialtjänsten visar att 150 barn farit illa under de tre senaste åren på grund av att socialtjänsten har gjort fel.

Det är tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som ansvarar för tillsyn över bland annat socialtjänsten. Ivo handlägger även anmälningar, till exempel lex Sarah och lex Maria.

Uppdrag granskning har begärt ut Ivo:s samtliga utredningar om socialtjänsternas barnärenden från 2016 till och med september 2018 och fick ut 324 ärenden som handlar om 994 barn. Enligt socialtjänsternas eller Ivo:s egna utredningar hade 150 barn farit illa, på grund av att socialtjänsten gjort fel, genom fel agerande eller genom att inte göra något alls.

Barnen har till exempel blivit vanvårdade, utsatta för fysisk eller psykisk misshandel eller råkat ut för övergrepp. Några exempel som SVT lyfter är:

• Lessebo. Barn utsattes för fortsatt våld under fyra månader, eftersom socialtjänstens utredning dröjde. Detta trots flera anmälningar från polis, skola och socialjour. • Falköping. Polisen gjorde en orosanmälan om att två barn befann sig i sitt hem med narkotikapåverkade föräldrar och narkotika tillgängligt. Det tog fem dagar för socialtjänsten att agera. • Mölndal. Fyra barn for illa efter att socialtjänsten missat deras svåra boendesituation. Familjen blev hemlös i flera månader och äldsta flickan intagen på jourhem. Dessa problem beror både på en kunskapsbrist och en resursbrist inom socialtjänsten. Kunskapsbristen so yttrycks i form av bristen på förståelsen för problematiken och bristen på barnperspektiv behöver åtgärdas redan på socionomutbildningen. Ivo lyfter ofta i sina utredningar att socialtjänsten inte lyssnat till och talat med barnen.

Enligt Maria Eriksson som är professor i socialt arbete finns det brister i socialsekreterarna utbildning, till exempel lärs det inte ut i grundutbildningen hur man talar med barn. Hon säger till SVT att: ”Den utbildning man får är en generalistutbildning. Hur mycket fokus det är på barn och på att möta barn, varierar. Är man ny och hamnar i en arbetssituation med komplexa ärenden och hög arbetsbelastning, blir det en väldigt svår situation”.

121 av de 324 ärenden som Uppdrag gransknings gått igenom startade som lex Sarah-anmälningar, vilket innebär att socialtjänsterna själva har anmält sin egen verksamhet till Ivo. När en orosanmälan kommer in till socialtjänsten och det handlar om våld mot barn så måste socialtjänsten samma dag göra en bedömning om barnet behöver skydd. På grund av tidsbrist uppger dock flera socialtjänster till Ivo att de inte hinner med det och att flera orosanmälningar får vänta.

De stora bristerna som Uppdrag gransknings reportage om socialtjänsten visar på är allvarliga. Barn som far illa behöver möta en kompetent socialtjänst som har verktygen och tiden att se när något inte står rätt till och att veta hur och när de ska agera. Ytterst är det barnen och i vissa fall samhället som får ta konsekvenserna av att socialtjänsten inte agerar rätt från början.