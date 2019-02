Sverige är ingen prepper

En kväll ringde hemtjänsten mig. Strömmen hade gått i byn och ute vare det nästan 30 minusgrader. Evakueringsplatser hade ordnats i grannbyn, men i sängen låg min pappa i toppluva, vinterjacka, täckbyxor, täcke och filtar på kvällen när hemtjänsten kom och vägrade lämna sitt hus. Hemtjänsten var såklart oroad, men i Sverige kan man inte tvinga någon att sova i en varm säng på ett äldreboende, istället för i sitt hem som kylts ner till 8 grader. Så pappa blev kvar i huset den natten.

Hundra mil bort fanns lite för mig att göra, även om jag såklart försökte övertala pappa att faktiskt åka till grannbyn med hemtjänsten. Det var lönlöst, så det var bara att finna sig och söka tröst i att min pappa under sitt liv sovit under sådana förhållanden förut, även då självvalt, fast i tält på fjället och i spädare ålder än som 80-plusare. Hemtjänsten skulle komma på besök under natten också, och evakueringsplatsen fanns där om han skulle ändra sig, så helt utelämnad till element var inte min far. Vilket ju var en tröst.

Så här kan livet se ut i Sverige. I de norra delarna av Sverige har strömavbrotten avlöst varandra den här vintern. El är ingen självklarhet, vilket också betyder att bland annat rinnande vatten inte är en självklarhet. Trots det har urbaniseringen tyvärr gjort många av oss till överlevnadsanalfabeter. Idag säger sig 77 procent av svenskarna inte veta var de får tag på vatten vid ett strömavbrott. Kunskaperna kring vad som behöver göras vid ett strömavbrott är lägre i städer med över 30 000 invånare än på landet dessutom.

Vad som för inte vansinnigt länge sedan var helt vanlig allmänbildning kallar vi idag därför för prepping. Fånigt, är väl det ord som bäst beskriver prepping. För det borde vara just allmänbildning att ha nog med mat hemma för att klara sig en tid, ett spritkök och bränsle till det, batterier, pannlampa, första hjälpen-låda, en radio, rejäla kläder och skor, sovsäck, kontanter, vattendunk och kanske till och med några 100 vattenreningstabletter.

Trots sin höga ålder och sviktande hälsa visste pappa hur han skulle klara sig när strömmen gick, han var förberedd och har varit förberedd under hela sitt liv. Det måste man vara när man bor i subarktiskt land där temperaturen kan krypa närmare 40 och väldigt lite kan tas för givet från samhällets sida i extrema väderförhållanden som de som kan uppstå i Norrbotten.

Elavbrotten som pågick i Norrbotten under den där vintern min pappa valde att sova i 8 graders "värme" i sitt hus när strömmen gått i byn är dock något annat. Dåligt underhållna ledningar och brister i it-säkerhet är bristande beredskap från samhällets sida. Idag bedömer it-experten att sannolikheten för att Sverige skall utsättas för en attack riktad mot vår elförsörjning är hög på grund av de säkerhetsbrister som föreligger. Det gör Sverige sårbart, och svenskar utsatta i sin vardag.

Tyvärr är detta dock också något många svenskar redan fått vänja sig vid, att det inte går att lita på svensk infrastruktur. Att vägen är något man plogar själv, att strömmen kan gå och vattenledningar frysa. Det kallas helt vanlig vardag i vissa delar av Sverige.

Trots att människor som de boende i min pappas by i Norrbotten betalar skatt precis som alla andra, och därför också borde kunna förvänta sig samhällsservice i enlighet med detta.