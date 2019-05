Tågluffen har blivit het igen

Tågluffen var resandet som försvann. Efter att ha varit ett populärt sätt att ta sig runt i Europa på under 80- och 90-talet tog långresorna till bland annat Sydostasien över. Unika platser skulle upptäckas, och då dög inte riktigt Europa för den som dessutom hade ambitionen att "hitta sig själv". Back packing blev ett begrepp och Alex Garland skrev generationsromanen The Beach som senare också blev påkostad Hollywoodproduktion. Något som ledde till att den känsliga undervattensmiljön kring Maya Bay på Ko Phi Phi Leh där filmen spelades in förstördes av de enorma mängder turister som flockats i området. Skräp, solkräm och utsläpp uppges ha dödat runt 80 procent av korallerna. En illustration så god som någon över det ohållbara resandet.

Men det var då. Klimateftertänksamheten har gjort tågluffen het igen. I sommar ger sig bland annat Jonas Sjöstedt ut på tågluff.

Tågluff bjuder på frihet. Hoppa på och hoppa av, hitta boende, eller ta dig till det redan bokade boendet.

Den ökade klimatmedvetenheten har förändrat vår syn på resandet. Jakt på lågprisbiljetter med flyg har ersatts av funderingar kring semester med tågbiljett. Politiska röster som Greta Thunbergs och den ökade rapporteringen kring klimatet och miljöfrågor har uppenbart påverkat svenskarna. Idag talar vi trots allt om flygskam. Och vem vill anklagas för att mörda korallrev?

Under 2018 ökade försäljningen av de så kallade Interrail-korten med hela 60 procent. I år väntas försäljningen fortsätta öka. Än är det dock långt kvar till de 70 000 interrailkort som såldes 1991. Enligt siffror som bland annat publicerats i Svenska Dagbladet såldes det 17 000 kort under 2018.

För den som är 18 år finns möjlighet att genom EUs ungdomssajt erhålla ett Inter rail-kort alldeles gratis. Det hela är ett initiativ från Europaparlamentet för att ge fler möjlighet att uppleva den fria rörligheten inom EU.

Förra året delade EU ut 30 000 biljetter till Europeiska 18-åringar. I år kommer minst 20 000 biljetter delas ut och av dessa går 395 av biljetterna till svenska 18-åringar. Motprestationen som man förväntas göra är att posta inlägg i sociala medier från sin resa taggade #DiscoverEU. Ansöker om biljett göra man via EU på EUs ungdomsportal.

Att resa är att lära sig saker om platser, andra människor och sig själv. Att ge unga människor möjlighet att göra det med hjälp av en tågluff genom Europa är att erbjuda dem en möjlighet att växa.

Få sätt att resa är mer av en lärerfarenhet än tågluffen trots allt. Man lär sig att packa extremt bra eftersom tåg kräver begränsad packning och bagaget ska bäras runt på, man hinner spela kort, umgås och läsa böcker, man hinner se landskap, språk och kulturer skifta mellan varje station. Man hinner möta människor.

Vilket också gör biljetterna till EUs 18-åringar till ett av de bättre initiativen EU presterat genom åren.