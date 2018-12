Terror bekämpas med kunskap

I tisdags dödades tre människor och ett flertal skadades när en attentatsman öppnade eld på en julmarknad i Strasbourg i östra Frankrike. Flera av de skadade vårdas fortfarande för livshotande skador. Den 29-årige man som eftersökts misstänkt för dådet i Strasbourg ska ha skjutits till döds av fransk polis under en insats i samma stad under torsdagskvällen. Uppgiften bekräftades senare av inrikesministern under en presskonferens.

Enligt inrikesministern har tre poliser stött på mannen och närmat sig honom. Mannen ska då ha öppnat eld mot dem, vilket polisen besvarade med egna skott, som dödade mannen.

Vem var då den 29-årige mannen? På många sätt hade han en typisk profil för en gärningsperson som begår denna typ av brott.

Den franska polisen kallar de för ”Gangster-jihadister”, de är ofta unga män från fattiga områden som startar sin kriminella bana med att sälja droger och begå rån för att sedan övergå till terrorism. Intresset för terrorism får ofta sin början i och med ett fängelsestraff.

Vid 29-årsålder hade den misstänkte gärningsmannen 27 domar mot sig, domarna gällde bland annat stöld och våldsbrott. Den franska säkerhetstjänsten har en lista över personer som har terrorsympatier, den uppgår till 12 000 personer och de menar att det är omöjligt att ha koll på varenda en av dem. 4000 av dessa anses vara särskilt problematiska och inte ens alla dem kan man ha en noggrann koll på.

Den misstänkte mannen fanns men på en lista som kallas för Fiché-S list. Denna lista skapades 1969 och består av personer som kan utgöra en fara mot nationens säkerhet. Att vara med på denna lista innebär inte att personen är skyldig till brott utan att den blir övervakad. Här finns även gangstrar och andra sorters politiska extremister såsom radikala miljöaktivister. Av de 20 000 som finns med på denna lista så är endast ett dussin övervakade dygnet runt.

Terrorexperten Peter Neumann menar att det år 2001 kanske var en sanning att man inte kan vara jihadist och samtidigt ta ecstacy men 2016 stämde det inte längre. Generation IS, som han kallar den, består till en stor del av personer med bakgrund i kriminella gäng i utsatta förorter. Statistik som Peter Neumann redovisar i sin rapport från 2016 visar att mer än hälften av de europeiska IS-resenärerna förekom i brottsregistren redan före resan till Syrien. Han menar att det är ett mönster som återkommer i många länder.

Ett exempel på hur okunskapen kring islamistisk extremism kan leda till stora hinder i arbetet mot terrorism är dådet på julmarknaden i Berlin år 2016. En man körde in med lastbil i folkmassan på julmarknaden och dödade tolv personer. Berlinpolisen hade haft mannen under uppsikt en längre tid men släppte bevakningen bara några månader före dådet.

Varför? Stadens polismästare förklarade att polisen hade sett mannen sälja droger, ta kokain och dricka alkohol under den muslimska högtiden ramadan. Det stämde inte överens med idén om hur en rättrogen muslimsk fundamentalist förväntas agera och därför avfördes mannen som potentiellt terrorhot. Idag används frågan om terrorism som ett politiskt slagträ för att få fram den egna övertygelsen. Problemet med detta tillvägagångssätt är att det samtidigt riskerar att undergräva den kunskap som redan finns tillgänglig.