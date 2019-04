Vill Sverigedemokraterna inte utreda krigsbrott?

"Sverigedemokraterna kommer dock fortsätta kämpa för att medborgarnas skattemedel ska gå till vård, skola och omsorg, inte till återvändande terrorister!"

Detta utbrast Sverigedemokraterna i veckan i Gävle när det visade sig att Gävle och Sandviken är två av de 41 kommuner som enligt SÄPO kan tvingas hantera eller redan hanterar återvändande svenskar som rest till IS-kontrollerade områden. Kommuner som i veckan bjöds in till kunskapsdag i ämnet av Center mot våldsbejakande extremism.

Vad Sverigedemokraterna säger kan inte tolkas på annat sätt än att man därmed inte heller är beredd att bidra till att Sverige ska medverka till att utreda om och i så fall vilka krigsbrott som begåtts för att krigsbrotten skall kunna leda till åtal och fällande dom. Det är trots allt något som kostar just skattepengar. Faktum är att Sverigedemokraterna i sitt debattinlägg i Arbetarbladet över huvud taget inte ens tar upp frågan om att utreda krigsbrott. Det är inte att ta politiskt ansvar. Sverige har en skyldighet under såväl Genevekonventionerna som Romstadgan som vi skrivit under att spåra upp, utreda och medverka till att krigsförbrytare lagförs. Samtliga brott i den här kategorin, folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser har livstidsstraff som maxstraff.

Istället för att kräva att Gävle kommun ska arbeta för att eventuella krigsförbrytare som återvänder skall kunna straffas för sina brott vill Sverigedemokraterna i Gävle istället att kommunen ska ta fram direktiv för att förhindra att ekonomiska och personella resurser i kommunen "tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stöttat terrorism.".

Skulle Sverigedemokraterna vara ansvariga för att bekämpa terrorismen i världen hade den segrat för länge sedan. Det framgår tydligt.

Gävle och Sandviken är två av de kommuner i Sverige som bjudits in till kunskapsdag kring hur man från kommuners sida skall hantera återvändande IS-anhängare.

Här är värt att nämna att Sverige visat sig vara bra på att såväl utreda krigsbrott samt få denna typ av ofta svårutredda brottslighet att gå till både åtal och fällande dom. I Sverige har såväl krigsförbrytelser som folkrättsbrott under kriget i Syrien, folkmordet i Rwanda och kriget i forna Jugoslavien nått domstol och också lett till fällande domar. För att det skall vara möjligt krävs lokalt, nationellt och internationellt samarbete, tips från allmänheten och all hjälp som över huvud taget går att uppbringa. Det är dock en verklighet Sverigedemokraterna lokalt antingen inte känner till, eller vill låtsas om. Istället skriver man debattinlägg om att skattepengar inte skall gå till terrorister. Trots att kommunernas primära uppgift rimligen måste vara att medverka till att krigsbrottslingar inte går fria och ostraffade för sina gärningar.

Ingen, oavsett parti, anser att krigsförbrytare skall kunna lalla runt obehindrat i Sverige. Trots det framställer Sverigedemokraterna lokalt det som att övriga partier vill att krigsförbrytare skall välkomnas med öppna armar och krigsbrott förbli outredda.

En sak är dock anmärkningsvärt och det är att man i Sandviken inte tänkt delta i kunskapsdagen. Säkerhetschef Rolf Sundqvist sade inledningsvis i en nyhetsartikel i Arbetarbladet att man inte tänker delta vid kunskapsdagen med hänvisning till att den återvändare från Syrien som tidigare var skriven i Sandviken nu är skriven i Gävle. Det väcker frågor om vilken omdömesförmåga man egentligen har i Sandviken om detta är förhållningssättet till kunskapsinhämtning kring globala terrornätverk som inte bryr sig om landgränser, än mindre kommungränser.

Inbjudan till kunskapsdagen är baserad på vilken kommun de som rest till IS-kontrollerade områden var skrivna i när de reste. Anser SÄPO och staten att det finns skäl att delta i en utbildning som kommun, då gör man faktiskt det, istället för att hänvisa till att det inte finns några återvändare skrivna i kommunen.

Kommunernas medverkan och arbete är trots allt viktigt för att de som begått krigsbrott faktiskt skall kunna lagföras för detta.