Ledningar frös på Microsofts bygge – 400 arbetare blev utan toalett och vatten: "Usel arbetsmiljö"

I spåren av coronapandemin och en ökad efterfrågan på digitala tjänster så har Microsoft lagt i högsta växeln när det gäller de datacenter som just nu byggs utanför Gävle, Valbo och Sandviken.

På Tunaområdet i Sandviken arbetar för närvarande 350-400 personer med bygget där det irländska företaget Winthrop Engineering and Contracting är huvudentreprenör. Men i förra veckan blev det problem där när utomhustemperaturen kröp under tio minusgrader. En person med insyn berättar för tidningen att vatten- och avloppsledningarna frös vilket ledde till att hundratals arbetstagare varken hade tillgång till toaletter eller rinnande vatten.

"Hur bra är det i coronatider?" undrar personen som vill vara anonym.

Personen menar att arbetsmiljön inne på bygget är under all kritik – "ungefär som det var i Sverige för 25-30 år sedan".

Microsofts projektledare för Tunabygget, Frej Werner, bekräftar incidenten med de frusna rören.

– Det skedde på fredag morgon och sedan satte man in kemtoaletter och bajamajor under tiden som man fixade frysproppen. Det var klart på fredagen så på kvällen hade man redan fått igång en del. Under helgen gjordes det en reparation så i måndags var allt återställt, säger han.

Men enligt de uppgifter vi fått så kunde personalen varken uträtta sina behov eller tvätta händerna?

– Man ställde som sagt in kemtoaletter och bajamajor så alla som varit nödiga har nog kunnat uträtta sina behov och bestyr. Det har fungerat under den dagen. För handtvätt så satte man in vattenautomater och vattenposter, säger Frej Werner.

Ledningarna som frös går till bygg- och kontorsbaracker inne på området och är en temporär lösning under byggprocessen. Datacentret kommer däremot att förses med dricks- och avloppsvatten via det kommunala nätet.

– Vi är redan påkopplade där. Men det gäller tyvärr inte barackerna, utan bara nybyggnationer, säger Frej Werner.

Hur ser du på kritiken att arbetsmiljön inne på bygget är ungefär som det var i Sverige för 25-30 år sedan?

– Jag förstår att det finns oro, i synnerhet i dessa tider. Det kan jag säga är att dessa utrymmen inspekteras regelbundet så att de uppfyller alla krav. Vi har själva inspekterat utrymmena i samband med vattenincidenten för säkerställa att allt är i sin ordning. De uppfyller alla krav, säger han.

