Lisa Gemmel: En liberal lögnhals med carte blanche

Det brittiska konservativa partiets, Tories, medlemmar vill hellre se att partiet faller samman än att Storbritannien stannar kvar i EU. Det visar en mätning från mitten av juni, gjord av opinionsinstitutet Yougov. Samma mätning visar att en majoritet är för Brexit, även om det innebär att Nordirland eller Skottland lämnar Storbritannien.

Meddelandet till den nya ledaren för Tories och Storbritanniens nya premiärminister är tydligt: Brexit är viktigare än allt annat just nu.

Brexit är enligt partiets medlemmar viktigare än Tories, ekonomin och Storbritannien. Det enda hot som är “värre” än att stanna i EU är Jeremy Corbyn som premiärminister. Då vill medlemmarna hellre stanna i EU.

Det är samma medlemmar som de senaste veckorna röstat om Storbritanniens framtid. I valet mellan den detaljfokuserade utrikesministern Jeremy Blunt och den karismatiske Boris Johnson föll medlemmarnas val på Johnson.

Det är alltså med en tydlig agenda den nya premiärministern tar sig an sitt nya ämbete. En agenda Johnson, eller Bojo som han också kallas, haft länge. Johnson är en stark Brexit-förespråkare och en av ledarna i Brexitkampanjen innan det ödesdigra valet 2016.

Hans karriär, både som journalist och politiker, är kantat av lögner och förolämpningar. En av Johnsons tidigare chefer, publicisten Max Hastings, skriver i en kolumn i tidningen The Guardian att Boris Johnson är olämplig som premiärminister. Hastings menar att Johnson nästan säkert kommer “att visa ett förakt för regler, prejudikat, ordning och stabilitet” (The Guardian 24/6).

Ändå har han fått förtroende från en majoritet av Tories medlemmar att leda partiet och landet. I honom ser de inte bara hoppet för Brexit, utan också för ett återupplivat Tories. Partiet läcker i nuläget väljare till the Brexit Party, som leds av främlingsfientliga Nigel Farage.

Misslyckas Tories med Brexit, tror medlemmarna att partiet inte under förutsebar framtid kommer att få leda landet igen.

Det är svårt att se hur den stundtals clownlika Boris Johnson ska lyckas med det May inte kunde ro iland. Kritiker menar att May inte lyckades för att hon inte trodde tillräckligt på projektet, vilket då är en fördel för Johnson. Men samma förutsättningar råder för Johnson som för May.

Även om Johnson inte är en populist - förutom i Brexitfrågan är han förvånansvärt liberal - är han inte lämpad att leda Storbritannen. Han är impulsiv, ofta illa påläst och har inga problem med att slira på sanningen för att uppnå sina mål. Boris Johnson har lovat sina partikamrater att han utan problem kommer att förhandla fram ett Brexitavtal på de tre månader Storbritannien har kvar att förhandla. Ett löfte som kommer att bli nästintill omöjligt att hålla.

Det är skrämmande att det konservativa partiets medlemmar är beredda att dela Storbritannien, splittra partiet och orsaka en ekonomisk kris framför att stanna kvar i EU, och de har valt en partiledare som verkar villig att vandra den vägen.

Påhejad av sina medlemmar kan Johnson välja en hård Brexit, en väg ut som inte kommer att gynna någon och riskerar att konflikten på Nordirland blossar upp igen. Men Boris Johnson har sitt medskick från medlemmarna: så länge vi behåller premiärministerposten får du carte blanche att förhandla fram en Brexit.