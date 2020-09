LISTA: Alla spelare i damernas elitserie – och klubbarna som fostrat dem

LÄS ÄVEN: GRANSKNING: De fostrar flest spelare i damernas elitserie – söder krossar norr

AIK

Egna produkter: –

Övriga: Linnéa Larsson (Ljusdals BK), Hanna Palm (Söråkers IF), Olga Rodionova (Record Irkutsk), Vilma Josefsson (Söråkers IF), Anna Fosselius (Sunvära SK), Anna Widing (Strömsbro IF), Ellen Spång (Tranås BoIS), Frida Rutqvist (Tranås BoIS), Erica Persson (Söråkers IF), Karina Lipanova (Zorkij), Diana Lipanova (Zorkij), Petra Verhelä (Veiterä), Sofia Ihrén (Östersunds BS), Tora Uebel (Härnösands AIK), Olga Bogdanova (Nadezhda), Signe Lundell (Hammarby IF), Emma Nilsson (Skirö AIK), Kristina Mashinskaya (Record Irkutsk), Emma Kelter (SIF Norrtelje), Anni Bäckman (Hammarby IF), Almira Khoroshevskaya (Record Irkutsk).

KS Bandy

Egna produkter: Hanna Liw (Kareby IS), Elena Schulz (Kareby IS), Wilda Ejderfalk (Kareby IS), Anna Egeberg (Kareby IS), Evelina Johansson (Kareby IS), Ronja Sandros (Surte BK), Erica Johnsson (Kareby IS), Sara Gerlin (Surte BK), Josefin Andersson (Kareby IS), Evelina Sköld (Kareby IS), Lilly Roos (Kareby IS), Sara Bergvall (Kareby IS), Felicia Larsson (Surte BK), Emmie Forsberg (Kareby IS), Linn Svensson (Surte BK), Leah Roos (Kareby IS), Vilma Fischer (Surte BK), Tilda Nordenstam (Kareby IS).

Övriga: Hanna Wetterling (Blåsut BK, inlånad från IFK Vänersborg).

Mölndal

Egna produkter: Emelie Modig-Johansson, Julia Thompson, Linnéa Borg, Ebba Carlsson.

Övriga: Anna Malm (Kållereds SK), Ellen Ahrnberg (Surte BK), Elin Adolfsson (Kållereds SK), Maija Virrki (GT/76), Desiré Kyrk (IFK Skoghall), Amanda Andreasson (Kållereds SK), Elin Hult (Kållereds SK), Tilda Andersson (Mosseruds GF), Regina Nilsson (Kalix Bandy), Caroline Pettersson (Falu BS), Stephannie Storme (Nässjö IF), Sara Adolfsson (Kållereds SK), Lovisa Jäberg (Kareby IS), Alva Lindberg (Kållereds SK), Tintin Vahlin (GT/76), Astrid Rosengren (Tranås BoIS), Meja Pettersson (IK Viking).

Sandvikens AIK

Egna produkter: Nelly Hedlund, Wilma Linderqvist.

Övriga: Julia Norrman (Sunvära SK), Michelle Löfblad (Västanfors IF), Hanna Snäll (Svartbjörnsbyns IF), Matilda Öhman (Ljusdals BK), Ellen Nilsson (Gripen Trollhättan BK), Janita Smidtslund (Borgå Akilles), Tilda Jonsson (Falu BS), Alice Nilsson (Gripen Trollhättan BK), Emma Forsberg (Strömsbro IF), Johanna Hellström (Karlsbyhedens IK), Jennifer Andersson (Karlsbyhedens IK), Nerissa Sorsa (Botnia), Agnes Sundell (Tranås BoIS), Elin Engdahl (Grycksbo IF), Sara Nygårds (Tranås BoIS).

Skirö AIK

Egna produkter: Hanna Makkonen, Oliwia Lindell, Irma Haraldsson, Elin Karlsson, Ebba Olausson, Julia Friberg, Klara Volmerson, Emma Ek, Emma Drott, Linnea Hagén, Ida Aronsson, Moa Ek, Iri Brattkull, Ella Oskarsson, Tove Karlsson.

Övriga: Ida Blickander (Frillesås BK), Emma Dalin (Hammarby IF), Astrid Widlert (Tranås BoIS), Maja Lagerqvist (Tranås BoIS), Karla Thuresson (Åby/Tjureda IF), Emma Janhunen (Akilles Bandy), Sigrid Sundell (Tranås BoIS), Amanda Ramborgh (Sunvära SK), Lova Sund (Katrineholm/Värmbol BS).

Skutskärs IF

Egna produkter: Ellen Ramberg, Alina Zinkevitch.

Övriga: Wilma Uhlin (Grycksbo IF), Linnea Gunnarsson (Grängesbergs BK), Angelica Östlund (Brynäs IF, hockey), Sofie Josefsson (Söråkers IF), Kajsa Ericsson (Sunvära SK), Elin Öqvist (Bollnäs GIF), Ebba Fridlund (Tranås BoIS), Emma Ahlander (Sandvikens AIK), Elin Almkvist (Skirö AIK), Lina Agantyr (IFK Rättvik), Anna Agantyr (IFK Rättvik), Edit Ljung (Skirö AIK), Hanna Gezelius (Falu BS), Tanja Illarionova (Kalix Bandy), Anastasiya Denisova (Record Irkutsk), Ekaterina Besprozvannykh (Record Irkutsk).

Villa Lidköping BK

Egna produkter: Agnes Ögren, Tilda Ström, Malin Kall, Sofia Eriksson, Sofie Millqvist, Frida Wiklund, Viktoria Karlsson.

Övriga: Ida Friman (Kareby IS), Sanna Gustafsson (Nässjö IF), Julia Wallgren (Otterbäckens BK), Annie Berner (IFK Vänersborg), Pernilla Elardt Östh (Nässjö IF), Lisa Östman (IFK Skoghall), Sara Svensson (Otterbäckens BK), Camilla Andersson (Skutskärs IF), Moa Friman (Kareby IS), Wilma Wachenfelt (Tranås BoIS), Matilda Svenler (Tranås BoIS).

Västerås SK

Egna produkter: Isabelle Larsson, Virva Rylander, Maja Odén, Lovisa Odén, Malin Kuul, Clara Lundin.

Övriga: Ingrid Heien Bjonge (Hauger BK), Galina Mikhaylova (Record Irkutsk), Emilia Aldengård (Söråkers IF), Mathilda Eklund (Köpings IS), Charlotte Selbekk (Haslum IL), Ingebjörg Kvaal-Knutsen (Haslum IL), Bella Aronsson (Skirö AIK), Linda Lohiniva (LRK Tornio), Sara Carlström (Kareby IS), Emelie Åkerlund (Åtvidabergs BK), Malin Persson (Söråkers IF), Tova Grönoset (Grycksbo IF).