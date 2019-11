LISTA: Gefle IF tilldelas mest pengar av Gräsroten – så mycket får din förening

För sjunde året delar Svenska spel ut pengar till ungdomsidrotten i landet genom initiativet Gräsroten. Totalt delas över 50 miljoner kronor ut till Sveriges föreningar fördelat beroende på hur Svenska spels kunder valt favoritförening.

Precis som förra året är det Gefle IF fotboll som tilldelas mest pengar av alla föreningar i Gästrikland och Norduppland. Tack vare nästan 3 500 supportrar tilldelas man lite mer än 154 000 kronor. Summan är dock en minskning med 8 000 kronor jämfört med föregående år.

– Vi är både stolta och glada över att så många av våra supporters har valt att stödja oss via Gräsroten i vår satsning för Gävles barn och ungdomar. Gefle IF står upp för att alla barn, oavsett social bakgrund och ekonomiska förutsättningar, ska få möjligheten att spela fotboll. Det här bidraget är med och möjliggör detta , säger Linda Westerlund, ekonomiansvarig och ft klubbchef i Gefle IF Fotboll, i ett pressmeddelande.

LISTA: Så mycket får din förening av Gräsroten (Topp 20)

1. Gefle IF FF – 154 104 kronor, 3 490 supportrar

2. Brynäs IF FK – 76 848 kr, 1 520 supportrar

3. IK Huge – 62 647 kr, 1 741 supportrar

4. Sandvikens AIK BK – 60 538 kr, 1 462 supportrar

5. Sandvikens IF – 44 036 kr, 1 091 supportrar

6. Skutskärs IF BK – 33 810 kr, 1 012 supportrar

7. Strömsbro IF – 34 128 kr, 915 supportrar

8. Årsunda IF – 34 013 kr, 879 supportrar

9. Järbo IF – 22 551 kr, 436 supportrar

10. Hedesunda IF – 21 472 kr, 514 supportrar

11. Hofors AIF – 20 883 kr, 464 supportrar

12. Valbo HC – 20 323 kr, 564 supportrar

13. Valbo FF – 20 176 kr, 539 supportrar

14. Hille IF – 19 435 kr, 476 supportrar

15. Forsbacka IK – 17 743 kr, 426 supportrar

16. IK Sätra – 17 638 kr, 511 supportrar

17. Ockelbo HC – 17 518 kr, 352 supportrar

18. Hille/Åbyggeby IK – 16 896 kr, 389 supportrar

19. Karlholms GoIF – 16 831 kr, 318 supportrar

20. Hagaströms SK – 16 170 kr, 468 supportrar