LISTA: Här är de som är skyldiga mest där DU bor – Anders Eklund i skuldtoppen under nytt namn

I vår stora kartläggning har vi granskat de tio med störst skulder hos Kronofogden i kommunerna Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors, Älvkarleby och Tierp. På listorna finns dömda brottslingar och förlusttyngda företagare, skattesmitare och personer med privata skulder.

Tillsammans är de skyldiga över 500 miljoner kronor.

I topp tio över de mest skuldsatta i Hofors kommun finns Anders Eklund, men under nytt namn. 19 mars 2020 bytte han bort sitt välkända efternamn och går numera under Per Anders Gustavson.

Utöver livstidsdomen dömdes Anders Eklund även betala skadestånd, bland annat till Engla Juncosa Höglunds mamma Carina Höglund.

2016 gick hon till domstol för att det skadestånd Torsåkersmördaren fått efter att ha misshandlats i fängelset skulle gå till att betala av hans skadeståndsskulder. De 28 000 kronor som fanns kvar efter att Eklund köpt en skinnjacka för flera tusen kronor under permission gick efter domstolsbeslut till skulderna. Sedan dess har Eklunds skulder vuxit med strax över 100 000 kronor till 1 353 333 kronor och han återfinns på nionde plats över de mest skuldsatta i Hofors kommun.

Anders Eklund har nämnts som skräckexempel på hur svårt det är för brottsoffer att få ut de skadestånd som domstolen dömt ut. I praktiken är det vanligt att skadestånden inte betalas ut eftersom de skyldiga inte har några pengar att ta av.

I våra listor återfinns flera personer med stora skulder till brottsoffer. En man 50-årsåldern i Sandviken som dömts för bedrägeri har 30 ärenden hos Kronofogden som rör skadestånd. Ett annat exempel är en man i 50-årsåldern från Älvkarleby kommun har 102 mål hos Kronofogden som rör skadestånd.

Se hela topp 10-listan över de mest skuldsatta i DIN kommun längst ner i artikeln

Misslyckade affärer – och i vissa fall rättegångsdomar där ansvariga för företag får ta ansvar för miljonskulder i obetalade skatter är också vanligt förekommande i topplistorna.

Den person som på egen hand står för två tredjedelar av de 60 personernas skulder hos Kronofogdemyndigheten är tidigare ägaren till de vanvårdade hyreshusen i Tobo: Johan Stendahl.

2018 friades Johan Stendahl från misstänkt grovt bokföringsbrott i ett av de bolag som han suttit i och som senare gått i konkurs. I sitt försvar menar Stendahl att företaget kom i obestånd eftersom man fått högsta betyg från Migrationsverket för sitt tilltänkta asylboende i hyrselängorna i Tobo. Att man inte fick några migranter tilldelade ska enligt försvaret vara en förklaring till att företaget gått dåligt. Till Arbetarbladet sa Migrationsverket 2013 att de inte hade några planer på att gå in där, eftersom lokalerna inte höll måttet.

2008 var han en av de 25 rikaste personerna i Sverige med en förmögenhet på över 500 miljoner kronor. Nu är hans skulder hos Kronofogden över 331 miljoner kronor. Hans skatteskuld från ett enda år, 2013, är idag hela 267 490 861 kronor.

Eftersom det rör sig om oerhört höga skuldbelopp har Kronofogdemyndigheten fått rätt att förlänga preskribtionstiden på några av Johan Stendahls skatteskulder till 2023. Tidningen har sökt Johan Stendahl för en kommentar, utan framgång.

Men det är inte bara brottslingar och företagare med stora skatteskulder som hamnar på topplistan. Här finns också personer vars skulder kommer från banklån och liknande. Klarar man inte att betala dem kan räntekostnaden öka lavinartat.

Det har det gjort för mannen i Älvkarleby vars största skuldärende började som en kapitalskuld på 2 miljoner kronor. När ärendet kom till Kronofogdemyndigheten hade det vuxit till 3,9 miljoner och idag ligger den på 9 283 524 kronor. Runt 7 miljoner kronor är enbart ränta.

– Det har nog legat ganska länge i och med att det växt så mycket, säger den person på Kronofogdemyndighetens kundtjänst som tittade närmare på hans skulder.

Räntan hos inkassobolagen, som i de flesta fallen är de som äger skulden när den kommer till Kronofogdemyndigheten, kan ha en ränta på omkring 24 procent, vilket gör att skulderna växer snabbt.

Fotnot: Siffrorna i listan inhämtades i slutet av 2020, det är dessa skuldbelopp som redovisas. Detaljer kring skulderna har kompletterats vid senare tillfällen. I två fall har skulden förändrats i större omfattning, vilket framgår i listan.

1 ► Man i 60-årsåldern, Gävle kommun. Skuld 7 127 366 kronor.

Dömd till fängelse för grov förskingring. En liten del, runt 16 000 kronor är statliga skulder, en till brottsofferfonden och 15 obetalda tv-avgifter. Dryga 7 miljoner av skulderna är enskilda mål. 17 av dem har ursprung i domstolsbeslut. 15 av dem är till privatpersoner.

2 ► Man i 60-årsåldern, Gävle kommun. Skuld 5 403 464 kronor.

Dömd för att ha tillverkat och sålt utrustning för att se kabel-tv. Dessutom ska han ha fått 99 överföringar på 1 500 kronor styck, vilket enligt åklagaren handlar om betalning för att att se kabel-tv. Mannen dömdes till skadestånd på totalt 4,3 miljoner till flera kabel-tvbolag. 900 000 kronor av mannens skulder kommer från två andra domar. Resterande 200 000 är inkassokrav.

3 ► Man i 60-årsåldern, Gävle kommun. Skuld 4 954 531 kronor.

Sju skatteskulder utgör den största delen av Gävlebons totalsumma. Runt 780 000 kronor är enskilda skulder, bland annat skadestånd enligt domstolsbeslut och ärenden hos inkassobolag.

4 ► Man i 30-årsåldern, Gävle kommun. Skuld 4 143 672 kronor.

Dömd för flera brott, bland annat grovt bedrägeri, penningtvättbrott och narkotikabrott. 18 enskilda skulder, till banker och privatpersoner, står för nästan hela skuldsumman. Alla 18 kommer från domstolsbeslut. Dessutom har han statliga skulder: Tre till brottsofferfonden och två som rör obetald fordonsskatt, totalt uppgår de till 6 000 kronor.

5 ► Man i 30-årsåldern, Gävle kommun. Skuld 3 098 533 kronor.

14 skatteskulder utgör en mindre del, 140 000 kronor. Resten är sju enskilda skulder. Den största delen är tre skulder på totalt dryga 2 miljoner till ett bryggeriföretag.

6 ► Man i 20-åldern, Gävle kommun. Skuld 2 984 153 kronor.

Har 34 skulder hos Kronofogden. 14 skatteskulder om totalt 2,7 miljoner kronor utgör nästan hela beloppet. Dessutom finns 20 mindre skulder, de flesta fordonsrelaterade: obetalade trängselavgifter, fordonsskatter, felparkeringar, obetalade tv-avgifter och 13 000 kronor i böter som han inte betalat.

7 ► Man i 60-årsåldern, Gävle kommun. Skuld 2 958 440 kronor.

Fem enskilda skulder, huvuddelen till bank- och investeringsbolag.

8 ► Kvinna i 80-årsåldern, Gävle kommun. Skuld 2 957 732 kronor.

Tre enskilda skulder som samtliga ligger hos inkassobolag, ett av dem kommer från kreditkort och övriga går inte att se källa på.

9 ► Man i 50-årsåldern, Gävle kommun. Skuld 2 842 344 kronor.

Har 81 skattekrav hos Kronofogden. 27 av dem är skatteskulder på totalt 2 740 573 kronor. Dessutom finns många fordonsrelaterade skulder, felparkeringar, broavgifter, CSN-skulder som inte är betalade och två obetalade böter.

10 ► Kvinna i 30-årsåldern, Gävle kommun. Skuld 2 723 867 kronor.

Har en skatteskuld på 21 000 kronor. Den största delen av skulden är skulder till ett leverantörsbolag, kreditbolag och privatpersoner.

1 ► Man i 70-årsåldern, Sandvikens kommun. Skuld 5 6040 846 kronor.

Sex ärenden hos Kronofogden. Skulderna rör kredit- och inkassobolag. Största skulden är nära 4,7 miljoner kronor.

2 ► Kvinna i 50-årsåldern, Sandvikens kommun. Skuld 5 476 608 kronor.

Två stora lån utgör nästan hela skulden hos Kronofogden, det största på dryga 4,5 miljoner och ytterligare ett lån på drygt 957 000 kronor. Dessutom har kvinnan obetalda studieskulder och trängselskatt.

3 ► Man i 60-årsåldern, Sandvikens kommun. Skuld 4 018 238 kronor.

Har hela 95 allmänna mål hos Kronofogden. De tre största skulderna rör skatteskuld på drygt 2,3 miljoner, 501 000 kronor och 201 000 kronor. Dessutom finns många krav på obetalade underhåll, ett antal trafikrelaterade skulder samt en skuld på 13 000 kronor till brottsoffermyndigheten.

4 ► Kvinna i 70-årsåldern, Sandvikens kommun. Skuld 3 715 653 kronor.

Samtiga sex skulder hos Kronofogden avser krav från inkassobolag. Största skulden ligger på drygt 967 000 kronor.

5 ► Kvinna i 40-årsåldern, Sandvikens kommun. Skuld 3 005 445 kronor.

Dömd till grov förskingring mot ett försäkringsbolag. Det skadeståndskravet ligger nu hos Kronofogden och gäller idag drygt 2 miljoner kronor. Den andra skulden, till en butik, ligger på över 900 000 kronor.

6 ► Man i 80-årsåldern, Sandvikens kommun. Skuld 2 337 017 kronor.

Har två skulder hos Kronofogden. Största kravet, nära 1,3 miljoner kronor, har ett inkassobolag. Det andra kravet är från en bank, och var föremål för domstol för cirka fem år sedan. Då var beloppet drygt 540 000 kronor, men har sedan dess vuxit till drygt 1 miljon kronor.

7 ► Man i 40-årsåldern, Sandvikens kommun. Skuld 2 219 646 kronor.

Dömd för grovt bedrägeri. En av kraven som idag ligger hos Kronofogden gäller ett skadestånd och är nu på nära 380 000 kronor. Den största skulden är till ett kreditbolag, på drygt 1,3 miljoner kronor. Resterande fyra ärenden ligger är krav från inkassobolag.

8 ► Man i 60-årsåldern, Sandvikens kommun. Skuld 1 864 7690 kronor.

60 mål som samtliga rör skatteskulder, många ligger på omkring 50 000 kronor.

9 ► Man i 50-årsåldern, Sandvikens kommun. Skuld 1 752 512 kronor.

Har fem ärenden hos Kronofogdemyndigheten. Den största skulden är på nära 1,8 miljoner kronor till ett lånebolag. Den näst största skulden, till ett försäkringsbolag, ligger nu på nära 240 000 kronor.

10 ► Man i 50-årsåldern, Sandvikens kommun. Skuld 1 681 356 kronor.

Dömd för grovt bedrägeri. Mannen har 30 enskilda mål hos Kronofogden. Det största gäller en skuld på 346 000 kronor till Försäkringskassan. Mannen har också många mål som rör skadestånd till runt 30 privatpersoner. Har 266 allmänna mål hos Kronofogdemyndigheten . 221 av dem rör obetalda underhållsstöd, som totalt uppgår till 194 578 kronor. Mannen har även ett antal skatteskulder, den största på drygt 469 000 kronor. Resten av de allmänna målen rör felparkeringar, trängselskatt och böter.

1 ► Man i 70-årsåldern, Ockelbo kommun. Skuld 1 730 568 kronor.

Antalet skulder hos Kronofogden är nio, men nästan hela beloppet gäller en skuld till Försäkringskassan på 1,72 miljoner kronor. Resten är böter, tv-avgift och shopping.

2 ► Man i 60-årsåldern, Ockelbo kommun. Skuld 1 665 505 kronor.

Samtliga skulder ligger hos olika inkassoföretag.

3 ► Man i 60-årsåldern, Ockelbo kommun. Skuld 1 250 065 kronor.

Har 23 mål hos Kronofogden. De största ligger hos inkassobolag. Ockelbobon är också skyldig ett bilföretag drygt 51 000 kronor och trafikförsäkringsföreningen 19 942 kronor för att använt oförsäkrad bil.

4 ► Man i 50-årsåldern, Ockelbo kommun. Skuld 1 240 191 kronor.

Största skulden är till ett juristföretag, som kräver nära 380 000 kronor. Resterande åtta skulder ligger hos inkassobolag.

5 ► Man i 70-årsåldern, Ockelbo kommun. Skuld 1 206 602 kronor.

Mannens största skuld är 243 000 kronor som ligger hos ett inkassobolag. Dessutom finns skuld på drygt 1 000 kronor till ett fackförbund och bankskuld på drygt 57 000 kronor bland de totalt tio ärenden som ligger hos Kronofogdemyndigheten.

6 ► Man i 70-årsåldern, Ockelbo kommun. Skuld 1 126 523 kronor.

Har sju skulder hos Kronofogden, samtliga till inkassobolag. Största skulden är på drygt 267 000 kronor.

7 ► Man i 60-årsåldern, Ockelbo kommun. Skuld 1 069 900 kronor.

Största skulden ligger hos inkasso, och är på nära 867 000 kronor. En skuld som sticker ut är till Försäkringskassan, som kräver 104 000 kronor. Mannen har även 11 obetalade tv-avgifter.

8 ► Man i 70-årsåldern, Ockelbo kommun. Skuld 1 039 959 kronor.

Har sju skulder som ligger hos Kronofogden, samtliga gäller inkassobolag. Största skulden ligger på drygt 686 000 kronor.

9 ► Kvinna i 60-årsåldern, Ockelbo kommun. Skuld 1 007 047 kronor.

Tre enskilda mål, samtliga gäller inkassobolag. Största skulden är drygt 956 000 kronor.

10 ► Kvinna i 40-årsåldern, Ockelbo kommun. Skuld 817 089 kronor.

16 ärenden, samtliga gäller krav från inkassobolag. Största skulden ligger på nära 305 000 kronor.

1 ► Man i 70-årsåldern, Hofors kommun. Skuld 2 758 304 kronor.

Samtliga 13 mål hos Kronofogden gäller banker, lån och krediter. En bankskuld på 600 000 kronor är störst, följt av ett lånebolag med två skulder på nära 600 000 kronor.

2 ► Kvinna i 80-årsåldern, Hofors kommun. Skuld 2 263 349 kronor.

11 ärenden hos Kronofogden, huvudsakligen banker och lånkrediter.

3 ► Man i 60-årsåldern, Hofors kommun. Skuld 2 022 083 kronor.

4 ärenden. Samtliga till låne- eller inkassobolag. Skulder till två fordringsägare är ungefär lika stora på runt 860 000 kronor vardera.

4 ► Kvinna i 40-årsåldern, Hofors kommun. Skuld 2 009 813 kronor.

Fyra enskilda mål som samtliga är till bank- och lånebolag. De fyra skulderna är relativt jämnstora, den lägsta skulder är 390 000 kronor och den högsta är 650 000 kronor. Dessutom har hon 13 skulder som rör gamla tv-avgifter, totalt 18 000 kronor.

5 ► Man i 70-årsåldern, Hofors kommun. Skuld 1 670 348 kronor.

En skatteskuld på 11 000 kronor och 10 skulder till banker och låneinstitut står för nästan hela skuldbeloppet. Högsta beloppet ligger på 383 000 kronor till ett lånebolag. Många skulder ligger på 100 000 till 170 000 kronor. Dessutom finns två skulder på totalt 150 000 kronor till trafikförsäkringsföreningen, för att inte ha försäkrat ett fordon han ägt.

6 ► Kvinna i 60-årsåldern, Hofors kommun. Skuld 1 664 562 kronor.

11 ärenden där flera är skulder till samma inkassobolag som kvinnan är skyldig totalt nära 1,3 miljoner kronor. I övrigt handlar målen om lån och krediter.

7 ► Man i 40-årsåldern, Hofors kommun. Skuld 1 557 813 kronor.

23 ärenden hos Kronofogden som rör lån. Tre större skulder från 200 000 till 264 000 kronor och ett flertal smålån från några tusenlappar upp mot 40 000 kronor.

8 ► Kvinna i 60-årsåldern, Hofors kommun. Skuld 1 473 612 kronor.

Sex ärenden, största kravet har ett företag som köper företags skulder, de har två krav på totalt 719 000 kronor. Resten av skulderna rör lån och krediter.

9 ► Anders Eklund, Hofors kommun. Skuld 1 353 333 kronor.

Dömd till livstids fängelse för mord, grov våldtäkt, grov våldtäkt mot barn, grov misshandel samt barnpornografibrott 2008. Anders Eklund har stora skulder till brottsoffermyndigheten, på totalt 550 152 kronor. Han har även skulder för skadestånd på 353 000 kronor till ett antal personer. Totalt har Anders Eklund 16 enskilda mål hos Kronofogden.

10 ► Man i 50-årsåldern, Hofors kommun. Skuld 1 341 902 kronor.

Har 21 skulder hos Kronofogden, alla rör banker och krediter. Största skulden är 313 000 kronor, och ett flertal ligger i spannet 10 000 till 60 000 kronor.

1 ► Man i 50-årsåldern, Älvkarleby kommun. Skuld 11 239 562 kronor.

Mannens största skuld ligger hos ett inkassobolag och uppgår idag till 9 283 524 kronor. Det rör sig om en skuld som idag består till största delen av räntekostnader, ursprungligen var kapitalskulden dryga 2 miljoner kronor. När ärendet kom till Kronofogden hade räntan redan vuxit till 3,9 miljoner och nu är den hela 7 miljoner kronor. Samma mönster ser man hos den näst största skulden, även den till inkassobolag, som började med 200 000 kronor och sedan vuxit med 663 000 kronor i ränta. Flera av skulderna har funnits med sedan tidigt 90-tal, vilket förklarar att räntorna nu är många gånger högre än den ursprungliga skulden. Dessutom har mannen två krav på studiemedelsavgifter hos Kronofogden.

2 ► Man i 40-årsåldern, Älvkarleby kommun. Skuld 4 522 554 kronor.

Dömd för bland annat våldtäkt mot barn och barnpornografibrott. Mannen är har två skulder till brottsofferfonden. Men den stora mängden skulder är de 101 enskilda målen. Undantaget en mindre skuld på 15 000 kronor till ett försäkringsbolag är samtliga skulder till brottsoffermyndigheten. I flera av de 100 fallen är orsaken sekretesstämplad.

3 ► Man i 60-årsåldern, Älvkarleby kommun. Skuld 2 426 284 kronor.

Dömd för bidragsbrott. En skuld till Försäkringskassan är störst, med drygt 998 000 kronor, omkring en tredjedel av skulden utgörs av ränta. Näst största skulden är företagsrelaterad och uppgår till nära 785 000 kronor. Han har också två skatteskulder hos Kronofogden, på totalt drygt 444 000 kronor. Övriga två skulder är till en privatperson respektive obetalad faktura.

4 ► Man i 70-årsåldern, Älvkarleby kommun. Skuld 1 901 174 kronor.

Vid kontrollen av skulden hos Kronofogdens kundtjänst var beloppet betydligt lägre, endast en skuld från 90-talet, som nu uppgår till 158 991 kronor fanns i registret. Vad som hänt med de 1 742 183 kronor som utgör skillnaden gick inte att se. "Det kan ha blivit återkallat eller helt borttaget", säger Kronofogdens kundtjänst.

5 ► Kvinna i 40-årsåldern, Älvkarleby kommun. Skuld 1 817 185 kronor.

Har 29 skuldärenden som rör myndigheter. Två av dem är skatteskulder på totalt drygt 49 000 kronor. Resterande 27 skulder rör främst obetalade underhållsstöd och ett par tv-avgifter, på sammantaget runt 35 000 kronor. Den största skulden ligger på 1,7 miljoner till ett företag. Näst störst är ett uppsagt lån på 365 000 kronor.

6 ► Kvinna i 50-årsåldern, Älvkarleby kommun. Skuld 1 569 571 kronor.

Har sju skulder hos Kronofogden. En kreditskuld på 288 000 kronor har vuxit till över 894 000 kronor idag. "Med en årlig ränta på 24 procent drar det iväg fort med inkassobolagen", säger Kronofogdens kundtjänstpersonal. Övriga skulder ligger också hos inkassobolag.

7 ► Man i 60-årsåldern, Älvkarleby kommun. Skuld 1 438 554 kronor.

Har tio skulder hos Kronofogden, samtliga krav från inkassobolag. De två största skulderna ligger på nära 580 000 respektive 312 000 kronor, båda var ursprungligen skulder till bank.

8 ► Man i 70-årsåldern, Älvkarleby kommun. Skuld 1 427 399 kronor.

Fyra enskilda mål utgör den största delen av skulderna. En skuld på drygt 691 000 kronor till en bank är störst. Ett inkassobolag har två skulder på totalt nära 497 000 kronor och ytterligare ett inkassobolag kräver 219 000 kronor. Mannen har även elva obetalade tv-avgifter på totalt drygt 16 000 kronor.

9 ► Man i 50-årsåldern, Älvkarleby kommun. Skuld 1 207 966 kronor.

18 skulder hos Kronofogden. De två största är låneskulder på nära 327 000 kronor respektive 212 000 kronor. 15 skulder ligger hos inkasso och en från en butik.

10 ► Man i 60-årsåldern, Älvkarleby kommun. Skuld 1 182 290 kronor.

Två ärenden som gäller skuld till ett företag är störst, på nära 586 000 kronor. Företagsrelaterad skuld på nära 383 000 kronor är näst störst. Av de totalt fem ärendena är de sista ett borgensåtagande samt ett obetalat lån.

1 ► Johan Stendahl, Man i 60-årsåldern, Tierps kommun. Skuld 331 594 807 kronor.

Tierpsbons enorma skulder är främst skatteskulder. Han har sju konkurser bakom sig och är idag aktiv i två bolag. Han har varit åtalad för bokföringsbrott, men frikändes. Den enskilt största skatteskulden rör ett enskilt år och uppgår till 267 490 861 kronor. Han har även två enskilda mål hos kronofogden, där privatpersoner kräver honom på 1 278 863 kronor efter domstolsbeslut. Dessutom har mannen dragit på sig många ärenden som rör obetalade underhållsbidrag och rättegångskostnader.

2 ► Man i 40-årsåldern, Tierps kommun. Skuld 17 771 283 kronor.

Mannen har krävts på mångmiljonbelopp efter två företags konkurser. Han har tio aktuella uppdrag i bolag, åtta av dem har gått i konkurs, ett är avregistrerat och ett är fortfarande aktivt. Hos Kronofogden finns två ärenden som båda rör skattekontot och betalas av genom löneutmätning.

3 ► Man i 70-årsåldern, Tierps kommun. Skuld 14 304 554 kronor.

Hela summan rör ett ärende som ligger hos ett inkassobolag.

4 ► Kvinna i 60-årsåldern, Tierps kommun. Skuld 6 970 873 kronor.

Dömd för grovt bedrägeri mot ett landsting, där hon dömdes till drygt 4 miljoner kronor i skadestånd. Det har hamnat hos Kronofogden och skulden har nu vuxit till 6 702 778 kronor. Näst störst är en skuld på runt 300 000 kronor till kreditbolag och resten gäller skatter.

5 ► Man i 60-årsåldern, Tierps kommun. Skuld 2 949 301 kronor.

Fem skulder till inkassobolag utgör i princip hela skulden. En mindre skuld på drygt 1 000 kronor avser rättshjälpskostnad.

6 ► Kvinna i 70-årsåldern, Tierps kommun. Skuld 1 908 572 kronor.

Samtliga 12 mål rör krav från inkassobolag. Största skulden ligger på drygt 744 000 kronor.

7 ► Man i 80-årsåldern, Tierps kommun. Skuld 1 833 123 kronor.

Har två skulder hos Kronofogden, både från samma inkassobolag.

8 ► Kvinna i 60-årsåldern, Tierps kommun. Skuld 1 775 158 kronor.

Från tiden då tidningen fick listan med skuldbeloppen till dess att uppgiften detaljkontrollerades har kvinnan fått skuldsanering, vilket innebär att det inte längre finns något skuldsaldo hos Kronofogden.

9 ► Man i 50-årsåldern, Tierps kommun. Skuld 1 732 054 kronor.

Har tio ärenden hos Kronofogden. Den största delen ligger hos inkassobolag. Dessutom krävs han på nära 295 000 kronor från trafiksäkerhetsföreningen och har några obetalda CSN-skulder.

10 ► Man i 40-årsåldern, Tierps kommun. Skuld 1 662 684 kronor.

Samtliga skulder ligger hos inkassobolag. Den största skulden ligger på drygt 1,1 miljoner kronor.