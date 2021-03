LISTA: Här är föreningarna som får coronastöd

Stödet baseras på hur stor förlust föreningen har gjort i förhållande till omsättningen, och är kompensation för uteblivna intäkter och kostnader som föreningarna inte kan komma undan. I hela landet får 2000 föreningar dela på 130 miljoner kronor. Drygt 40 procent av ansökta beloppen har kunnat delas ut.

I Gästrikland och Norduppland delar 46 föreningar på 1 893 000 kronor. Pengarna betalas ut under denna vecka.

– Även om det känns bra att vi nu kan kompensera idrottsföreningarna till en del för uteblivna intäkter under slutet av 2020 är jag orolig. Inga föreningar har kompenserats fullt ut under 2020 och pandemin pågår. Just nu har vi inga mer löften om ytterligare stöd från regeringen från 1 mars och framåt. Som företrädare för landets största folkrörelse är det anmärkningsvärt inte minst när det samtidigt förlängs stöd inom andra områden - men inte idrotten, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.

Här är föreningarna i Gästrikland och Norduppland som får stöd:

Skutskärs IF bandy 232 000

Gävle GIK innebandy 171 000

Högbo ridklubb 102 000

Gefle gymnastikförening 89 000

IK Huge 75 000

SMK Gävle 71 000

Valbo AIF 71 000

Gefle IF fotboll 68 000

Strömsbro IF 67 000

Tierps hockeyklubb 61 000

Gävle rockin rollin bugg swing 59 000

SAIK innebandy 56 000

Hofors hockeyclub 55 000

Sandvikens IF 55 000

SAIK bandy 53 000

Valbo hockeyclub 52 000

SAIK bowling 51 000

Gefle boulesällskap 47 000

Gefle IF friidrott 42 000

Curlingklubben Granit 40 000

OK Pers lärjungar 40 000

OK Hammaren 39 000

Gävle konståkningsklubb 28 000

Gefle Fristilförening 25 000

Gestrike-Hammarby IF 25 000

IK Sätra 25 000

Brynäs IF fotboll 23 000

Brynäs kyokushin karate 15 000

Gävle kägelklubb 14 000

Gävle orienteringsklubb 14 000

Tierp volley 13 000

Ullfors IK 12 000

Gävle ryttarsällskap 11 000

Sandvikens IK 11 000

Sim 77 Hofors 11 000

Storvik Ovansjö ridklubb 11 000

Gävle simsällskap 10 000

Gävle ponnyklubb 8 000

Kungsgårdens SK 6 000

Ockelbo hockeyclub 6 000

Sandvikens gymnastikavdelningar 6 000

Gävle GIK ishockey 5 000

Skutskärs SK 5 000

Älvkarleby IK 5 000

Aerostep company Hofors 4 000

Österfärnebo IF 4 000

Ej beviljat: Gefle Frivilliga skarpskytteförening, Gefle tennisklubb, Hedesunda IF, Ockelbo basket, Sandvikens brottarklubb, Storviks IF, Älvkarleby ridklubb

Med reservation för att vi missat någon förening i den omfattande listan.