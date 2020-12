Lista: Här kan du äta julbord eller beställa hem en julkasse med mat i Gävle

Klockan har precis slagit tolv och åtta män i varierad ålder, troligen kolleger, är de enda på plats under fredagslunchen på Skärgårdskrogen. Från rekordåret 2019 med hela 2 500 sålda julbord till följd av catering-samarbetet med Skottes, och åren tillbaka till starten 2014 med ett snitt på runt 1 800 julmat, ser det tuffare ut pandemiåret 2020.

– Gör vi 600 julmat är jag nöjd, säger ägaren Thomas Deime som ändå är hoppfull om att en återhämtning kommer när folk förhoppningsvis får gå ut på restaurang som vanligt igen.

Redan i somras ströks skärgårdsbuffén och följaktligen med ännu hårdare restriktioner nu på sistone, var julbord inget alternativ. De senaste restriktionerna ställde allt på sin spets.

– Jag låg sömnlös några nätter i börjar, sen bestämde jag och kollegan oss för att köra, men med tallriksservering i stället.

Skärgårdskrogen är en av de restaurangerna i Gävles natursköna utkanter längs med kusten som många tycker är extra passande för ett julbord. Hit kan också räknas Engeltofta och Axmarbrygga. Men avståndet på två mil in till stan kräver också mer ansträngning för att få folk att ta sig ut. Krogen satsar mycket på marknadsföring med egenuppsatta skyltar runtom stan vilket de är relativt ensamma om, men även andra typer som radio och sociala medier. De har också öppet delikatessvagnen under utvalda tider fram till jul.

Årets alternativ är en julinspirerad à la carte-tallrik med två serveringar uppdelat på kallt och varmt. Vad beträffar ämnet svinn som blivit på modet då många gått från julbord till jultallrik, passar Deime på att tipsa folk.

– Om du till exempel inte gillar sill, säg till innan så tar vi inte med det på tallriken. Dock ska jag säga att de flesta äter upp all sin mat här. För bara tio-tjugo år sedan såg det annorlunda ut på julbord. Då kunde personalen ställa fram allt på en gång och säga "nu kan vi gå och fika", ungefär. Nu portionerar man ut mycket mer.

Om Thomas Deime måste välja julmat själv?

– För mig är all typ av sill favoriten. Det tillhör julen och början när man är hungrig och så går det att skapa så himla många olika sillsmaker, vilket är kul.

Äta julmat på eller från lokal i Gävle år 2020 – fler alternativ:

Scandic Väst

Under december serverar restaurangen "julens godaste​ frukostbuffé" med​ "julskinka, köttbullar, vörtbröd​, risgrynsgröt, saffranslängd och annat gott som passar julen till".

Gustafsbro

Serverar inget julbord på plats men erbjuder caterad julmat i stället. Antingen i bufféform eller som portionstallrik. 295 kronor per person. Gäller till och med 23 december och avhämtas måndag till fredag 10.30-15.30 eller lördagar 14-16.

Gefle Gourmetservice

Erbjuder catering av julmat. Följande julbufféer finns: Stora julbuffén för 395 kronor eller lilla julbuffén för 295 kronor. Även vegetarisk och vegansk variant existerar. Det går antingen att hämta maten den 22 december mellan klockan 10 till 13 eller beställa hemleverans för 250 kronor inom centrala Gävle. Gratis om det är mat för tio personer eller fler.

Gluggen Hemsta

Erbjuder en "generös jultallrik" med "det mesta av det bästa från det traditionella svenska julbordet" för 150 kronor styck.

Förbeställs minst tre dagar i förväg och hämtas antingen på enheten i Hemsta eller levereras genom utkörning. Ingen avgift till centrala Gävle eller vid beställning av tio tallrikar eller fler.

Har även alternativet Julkassen för 249 kronor per person, med en välfylld påse med saker som sill, lax, korv, paté och köttbullar. Även denna går att hämta på Gluggen Hemsta 22 och 23 december mellan klockan 15 till 17. Det finns också hemleverans som alternativ för hundra kronor samma tid som ovan.

Eva & Carinas kök

Erbjuder jultallrik för 140 kronor per person med tillägg av småvarmt för 45 kronor per skalle. Det går även att catera julbord för 235 kronor per person och som tillval finns också juldesserter.

Söders källa

Erbjuder julkasse för 375 kronor per person, med möjliga tillköp, som går att förboka och välja passande tid för avhämtning under dagarna 22 och 23 december mellan klockan 12 till 17. Restaurangen erbjuder sig därtill att gå ut och lämna kassen för den som inte vågar sig in. I kassen ingår allt från fjällröding till ankbröst.

Adrians

Erbjuder till och med 19 december en tre-rätters julmåltid som serveras vid bordet. Den första delen serveras på en tallriksplatå i tre våningar. Varmrätten består av oxfilé och fläskfilé med potatisgratäng och det hela avslutas sött med dessert. Priserna går från 399 kronor och det gäller att boka plats innan. På helgkvällar kostar det 475 kronor.

Brasserie Absint

Julmenyn består av tre förrättsalternativ, däribland sill- och laxtallrik, lika många varmrättsdito samt två efterrätter. Pris för två rätter är 425 kronor och tre stycken 500 riksdaler. Absint har även hemkörning.

Restaurang Kvarnen

Erbjuder jultallrikar som går att beställa, enligt facebooksidan.

Restaurant Skeppet

För 395 kronor per person går det att beställa "Skeppets "lagom" stora julcatering". Två dagar innan ska beställning vara lagd. Ingår gör bland annat fjällröding, nubberöra och kalvrostbiff. Fri leverans inom Gävle och Sandviken, men beställning måste vara för minst två personer.

Neo Neo

Erbjuder en julpåse med namn "Neo Neo Christmas Bag". En kasse är för fyra personer och kostar 1 395 kronor. Den är uppdelad i segmenten sill, lax, varmt, "annat gott" och dessert.

Skärgårdskrogen Utvalnäs

Julinspirerad à la carte pågår till och med 20 december. Tisdag till söndag klockan 12-21. Även catering av jultallrik eller julbord i önskad omfattning.

Engeltofta

Erbjuder "ansvarsfullt julbord de tre första helgerna i december. Alltså återstår 12 och 19 december. Max åtta personer får vistas i julbordslokalen, vilket sålunda innebär att det gäller att boka innan för att vara säker på att få plats. Stora avstånd är möblerade mellan borden, rikligt med handsprit och plasthandskar finns tillgängliga för den som så önskar, viss mat serveras över bordet, tydlig information och presentation med mera.

Axmarbrygga

"Extra ansvar, goda avstånd och rutiner för logistiken så att du som gäst skall känna dig trygg och säker..." är receptet för Axmarbryggas jul 2020. Nytt för pandemiåret är att det erbjuds dubbla kalla bufféer och ett särskilt kösystem för att fysisk distans ska kunna upprätthållas. Traditionell mat blandas med "exotiska specialiteter". Sittningar som återstår är 11-13 december och 18-20 december. Priserna varierar mellan 479 och 525 kronor.

Forsbacka Wärdshus

På helgen serverar krogen sill- och laxtallrik samt en kallskuren dito med skinka, diverse kött och syltor. Därefter plockar gästen själv från varmrätts- och dessertbuffé. Platsbokning krävs "för att vara säker", skriver krogen på sin hemsida. Även till vardagsluncherna erbjuder värdshuset en klassisk jultallrik där det går att köpa till småvarmt. Likaledes går det att hämta sin jultallrik senast 22 december och den bokas per telefon.

Restaurang Robin Hood, Forsbacka

Erbjuder jultallrik, "både till lunch och kväll, helg som vardag, inklusive utkörning". Kalltallriken kostar 155 kronor och varma tallriken 85 riksdaler.

Hemlingbystugan

De tre första dagarna i vecka 52, alltså måndag 21 december till 23 december, har stugan en julinspirerad lunch med både varmt och kallt som portioneras ut av personalen till gästen på grund av pandemin. 95 kronor kostar lunchen och då ingår allt det andra som brukar ingå i en lunch.

Salt & Peppar

Jultallrik för 135 kronor per person finns samt julbuffé för 239 kronor. Mindre sällskap får lov att hämta maten, annars finns hemkörning.

Två kockar

Dukar upp julbord på Näringen-enheten. Bokning i förväg för minst 20 personer per bokning. Caterar också efter önskemål.

Restaurang Arena, Monitor ERP Arena

Erbjuder Arenans jul-inspirerade buffé på fredag 18 december.