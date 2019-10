LISTA inför klassikermötet: Backarna som spelat i både Brynäs och Leksand – minns ni vilka det är?

► Per Löfström (Brynäs 1994–1999, Leksand 2000–2003)

Var den förste Brynäsback som gjorde det "förbjudna", och valde Leksand när han kom tillbaka efter en säsong i finska Tappara 1999/00. En del av Brynäs superfemma SM-guldåret 1999 i backpar med Pär Djoos. Smart, klok och vårdad. Defensivt ansvarstagande.

► Christer Olsson (Brynäs 1992–1995, 2000–2002, Leksand (2002–2005)

Det var Brynäs som nöp den här Arbogatalangen från Mora 1992, och han vann SM-guld direkt. Efter tre säsonger blev det berg- och dalbaneliv i Nordamerika i ett par år, mellanlandning i Frölunda, ett år i Österrike innan comeback i Brynäs. Avrundade sedan karriären i Leksand där han direkt blev lagkapten. Spelstilen beskrivs bäst som... fältherre. Nu: assisterande tränare i Örebro.

► Lars Jonsson (Leksand 2000–2004, Brynäs 2008–2013)

Tillhörde Leksands framgångsrika 82:or och hamnade i Brynäs efter ett misslyckat NHL-försök i Philadelphia Flyers. Värvades för att bli en ledande back, men fick slutet av sin karriär förstörd av både ledproblem och en svår fotskada.

► Jörgen Sundqvist (Leksand 1999–2003, Brynäs 2005–2018)

Efter att ha lämnat Leksand och gjort två allsvenska säsonger i Skellefteå värvade Brynäs denne defensive kämpe som kom att bli trotjänare och kultspelare med 13 säsonger för klubben.

► Magnus Eriksson (Brynäs och Leksand 2001/02)

Gjorde 30 juniormatcher för Brynäs 1997/98 innan han försvann uppåt för spel i Boden och Luleå. Värvades hem igen 2001 och gjorde 30 elitseriematcher för Brynäs och nio allsvenska matcher för Leksand under samma säsong.

Spelade sedan allsvenskt med både Rögle, Oskarshamn och Almtuna samt hann med utlandsspel i Danmark, Norge och Frankrike.

Avrundade sin egen karriär i division 3 med Järvsö 2015 och är nu tränare i Valbos organisation.

► Niklas Gällstedt (Brynäs 1987–1994, Leksand 2001–2003)

Hade elitseriedebuterat för moderklubben Södertälje innan han kom till Brynäs från Hammarby 1987. Fick smeknamnet "Stålmusen" för sin förmåga att nästan aldrig missa en match parat med sin relativa litenhet på isen (bara 171 cm lång). Var med och vann SM-guldet 1993 och gjorde sedan fyra säsonger hemma i Södertälje. Sedan blev det Österrike och Norge innan han återvände till Sverige för två sista säsonger – i Leksand.

Varit juniortränare i Brynäs, och på senare år haft olika tränaruppdrag i Tyskland och Schweiz.

► Niclas Andersén (Leksand 2005–2007, Brynäs 2007–2012, 2014/15, 2018– )

Gick från division 1-hockey med Grums till Leksands J20 och fick åtta elitseriematcher med A-laget 2005/06 och 29 i allsvenskan året därpå.

Sedan hade Brynäs fått upp ögonen för den defensive talangen och efter att ha blivit utlånad några matcher till AIK första säsongen var han sedan bofast i A-laget. Efter SM-guldet 2012 började han en utlandskarriär i Ryssland, kom tillbaka för en Brynässäsong innan han testade sina vingar i Pittsburghs organisation. Det slutade med ny sväng i KHL samt en säsong delad mellan Kloten och Jokerit innan en tredje sejour i Brynäs inleddes 2018, och den pågår fortfarande.

► Herman Hultgren (Brynäs 1998–2001, Leksand 2006–2008)

Gick från Björbo till Leksands juniorer men efter två år drog han till Gävle. Noterad för fyra elitseriematcher 98/99 men det var under de följande två säsongerna som han spelade mest. Slog sig dock aldrig in på allvar och hamnade via Rögle, en sväng i UHL samt tre säsonger i Nyköping sedan i Leksand 2006 där han var kvar i två år med ett nio matcher långt mellanspel i norska Stjernen mitt i.

Gick sedan till Nybro och testade även spel i Danmark en säsong innan han avrundade i divsion 3 med Vansbro 2010/11.

► Niklas Andersson (Brynäs 2003–2006, Leksand 2009/10)

Kom till Brynäs från Norrtälje som junior och jättetalang och debuterade i A-laget 2003/04. Gjorde sedan över 30 matcher de två följande åren men det flög aldrig riktigt och sista säsongen lånades han ett tag också ut till Almtuna där han sedermera också hamnade följande säsong.

Därefter representerade han nio olika klubbar på åtta år innan han avslutade karriären hemma i Norrtälje 2015/16.

En av de klubbarna var Leksand, där han gjorde 22 allsvenska matcher 2009/10 – en säsong som startade i Djurgården och även hann innehålla sju matcher med ungerska Székesfehérvár.

► Antti Hulkkonen (Brynäs 2006–2008, Leksand 2010–2011)

Efter ett hockeyliv i finska ligan med Jokerit, SaiPa och TPS Åbo och med fyra A-landskamper i trunken värvades Hulkkonen till Brynäs som 29-åring 2006. Han spelade fysiskt och gillade att tackla, men hans förkärlek för den spelstilen trots att han inte var särskilt storväxt gjorde honom också skadebenägen.

Flyttade tillbaka till Finland efter två år men återvände sedan till Sverige och Leksand för allsvenskt spel i en och en halv säsong. Avrundade med några strömatcher i allsvenskan för Örebro 2011/12 innan hans sista anhalt blev Danmark.

► Robin Jacobsson (Brynäs 2013–2014, Leksand 2014–2016)

Hade kämpat i allsvenskan och division 1 om vartannat när han fick kontrakt med Luleå 2012. Brynäs tog in honom för åtta matcher plus en i slutspelet 2012/13 och det blev sedan en säsong till innan han gick raka vägen till Leksand. Lånades det första året ut till Västerås men gjorde säsongen därpå 46 matcher i allsvenskan och nio i kvalserien.

Efter två säsonger i Finland och en i Österrike spelar Jacobsson nu i AIK.

eTill skillnad från Hulkkonen fanns här storleken för att bära upp spelstilen (190 cm och 100 kg), men det passerade ibland det regelmässigt acceptabla.

► Mattias Karlsson (Brynäs 2002–2005, Leksand 2018– )

Örebrokille som nådde Brynäs A-lag via juniorspel. Fick aldrig riktigt chansen att bli ordentligt etablerad dock och hamnade sedan i Almtuna, Bofors, Färjestad, AHL och Timrå där det började lossna så smått – med landslagsdebut som kvitto på det. Under fyra år i HV71 blommade han verkligen ut och fick en säsong i KHL innan han förstärkte Karlskrona i SHL i två säsonger.

Roger Melin kom till Leksand och plockade Mattias Karlsson dit. Han spelade en viktig roll, inte minst i powerplay, när Leksand gick upp i SHL.