Lista: När flickidolerna med de maffigaste frisyrerna frälste Gävle och Hofors på 80-talet

Shanghai

Kan det vara så att Hofors var ett av de bästa turnédatumet för synthpop/eurodisco-gruppen Shanghai från Södertälje i början på 1986? Av bilderna på publiken att döma: inte helt otroligt.

Freestyle och Style

Freestyle var omåttligt populära, så även Style. Och även på senare dagar har Gävleborna kunnat se både Christer Sandelin och Tommy Ekman uppträda i diverse nostalgisammanhang. Men känslan som går att ana i de här bilderna är förstås omöjlig att återskapa.

Per Gessle (Gyllene Tider)

Per Gessle är ju känd för att ha "skivsamlar-musiksmak", även om hans egna alster inte alltid älskats av de svårflörtade kritikerna. 1981 gästade han faktiskt Gefle Dagblad för en dag och recenserade då medelst skrivmaskin den lokala rockmusiken under fliken Spaltrock. Bäst tyckte han om Traste och Superstarararna från Gävle och Bollnäs samt The Vertex från Ockelbo, även känt som bygdens The Jam. Sämst tyckte han om då ganska okända Thomas Di Levas grupp Modaern Arts låt "Envy" med motiveringen: "Till det här har jag bara en kommentar: "HJÄLP!". Många av akterna var okej i hans mening, men för dåligt producerade. Kanske skulle Gessle bli lite sur över att hamna i den här listan, men vi tycker han ska se det som en hyllning. Förresten ska han gjort en repris på recenserandet av gästrikerock när Roxette besökte Gavlerinken 1991. Rätt häpnadsväckande då gruppen var en av världens absoluta största då.

Pernilla Wahlgren

Pernilla Wahlgren har verkligen lyckats hålla karriären i gång så här 36 år efter genombrottet i Melodifestivalen 1985. Att se på bilder från just den här tidiga eran och det nära samarbetet med dansarna och bröderna Ingrosso ger liksom ännu mer nu. Detta eftersom Wahlgren och Emilio Ingrossos son Benjamin Ingrosso verkligen blivit populär genom Så mycket bättre. Och särskilt med den genuina 80-talsvurmen han visar. Det går liksom inte att bli mer produkt av 80-talet än den killen, fast han föddes 1997.

Sha-Boom

Det första som dyker upp kring Sha-Boom är den eviga historien om att sångaren Dag Finn visade sitt könsorgan i Okej år 1989. Men Andy Scott i Sweet gjorde ju faktiskt samma redan 1975 i föregångartidningen Poster. Nåväl, tämligen stort hår är det check på här.

Sound Of Music

Faktiskt ett ganska underskattat band inom vad som brukar kallas europop. Speciellt "Nuclear Reaction", b-sidan till "Love Me Or Leave Me" är ett fint stycke svensk disco-historia. Stora hår kan man lugnt säga att Angelique Widengren och Nanne Grönvall (då Nordqvist) hade i alla fall.