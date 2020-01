LISTA: Nu är det klart – här är alla nomineringar till årets Local Heroes

Längst ner i artikeln går det att rösta på Årets Låt, Årets Musikvideo och Årets liveakt. Det går också att komma till röstningsformuläret här.

På fredagen livesände Arbetarbladet, galans huvudpartner, och P4 Gävleborg från Musikhuset i Gävle. Tillsammans med galans festivalgeneral Viktor Zeidner berättade de vilka artister som är nominerade i de tio kategorierna.

– Äntligen är vi framme och ska presentera den nominerade, det börjar närma sig gala. Det är spännande tider, utbrast Viktor Zeidner i livesändningen.

Med reportern Simon Larsson pratade Zeidner om nomineringarna i de olika kategorierna. Han menade att kategorin "Årets Solo" visar på bredden på galan rent musikaliskt.

– Vi har Maneten som är elektronisk housemusik, Resmiranda - lite magisk folkpop, Jim Frid – någon slags pop-singer-songwriter och Erica Jonsson som är härlig country.

Presentationen i Sjömanskyrkan avslutade med en applåd från publiken som bestod av ett 30-tal personer. Viktor Zeidner sa avslutningsvis att detaljplaneringen nu sätter igång, bland annat ska man komma fram till vilka som ska uppträda live på galan.

Local Heroes går av stapeln den 22 februari på Gävle konserthus. Köp dina biljetter på gavlekonserthus.se.

Här är alla nomineringarna:

Årets Låt

Antham - The Fall

Hårdrocksband från Gävle. Släppte sitt första album för tre år sedan och i höstas albumet Transcendence, där låten The Fall finns med.

Den allvarsamma leken – Söndag

Sandvikenduo bestående av Charlotte Mendonca Jonsson och Joel Malmström. Under 2019 års gala vann de pris för Årets Nykomling och Årets Band.

Mendy - Come Back To Me

Består av Sandvikenmusikern Amanda Örtenhag och Gävlemusikerna Mikael Olsson och Mikael Gunnerås.

Leah Mimini – Med Mig

18-åriga Leonora "Leah" Mimini från Valbo som sjunger r&b.

Årets Musikvideo

Northern Ladies – Concrete Wall

Hårdrocksband från Gävle som föddes för fem år sedan.

Axel E – Silverhöjd

Unga Axel Eriksson som redan gjort elektrolåtar och remixer med stor spridning.

Den allvarsamma leken – Söndag

Sandvikenduo bestående av Charlotte Mendonca Jonsson och Joel Malmström. Under 2019 års gala vann de pris för Årets Nykomling och Årets Band.

Ember Twin – I can’t turn you on

Gävleband bestående av William E, Mikael och Malin. Släppte sitt debutalbum 2018.

Årets Nykomling

Majken Hallbygård

Ung Gävleartist som släppt sin första singel ”My last try” under året som gått.

AileeN

Gävlesångerska som släppt sin första singel WUC under året.

Mendy

Består av Sandvikenmusikern Amanda Örtenhag och Gävlemusikerna Mikael Olsson och Mikael Gunnerås.

Axl Flores

Nytt tillskott på Gävles hiphopscen, vid namn Axel Östlund. Släppte sin debut-EP 4 Flores.

Årets Solo

Maneten:

David Holm, som i somras satte sig för att mixa ihop sitt första egna debutalbum som soloartist.

Resmiranda

Singer-songwritern Åsa Larsson, med en bakgrund inom folkmusiken, skriver musik som ofta tar avstamp i miljön.

Jim Frid

Sandvikenmusiker som gjorde skivdebut under året.

Erika Jonsson

Countryartist från Gävle som i oktober släppte den egenproducerade albumed ”I Don't Give A Damn"

Årets Album

Northern Ladies – Dandelion

Hårdrocksband från Gävle som föddes för fem år sedan.

Isole – Dystopia

Doom metal-band från Gävle som skapades för ungefär 30 år sedan. Hette då Forlorn men bytte 2003 namn till Isole.

dÁrc – Collider

Musikerna Ida Long och David Lehnbergs gemensamma projekt.

Mass Diversity – Choosing life

Gävleband med funk, rock- och jazzinfluenser. Består av David Vallanger, Izac Waldenby, Henrik Persson, och Timothy Waldenby.

Årets Arrangör

Femfest Gävleborg

Arrangerar kvinno-separatistiska evenemang, för tjejer och ickebinära.

Drömfabriken

Arrangerar konserter, festivaler med mera på sitt center i Sandviken.

Folkgävlar

Förening som arrangerar folkmusikrelaterade konserter och andra evenemang i Gästrikland.

Emil Alstermark

Musikansvarig på Medborgarskolan, som arrangerar olika musikevenemang runt om i närområdet.

Årets Band

Prescriptiondeath

Grind- och metalband från Gävle som under hösten turnerat nere i Europa.

Northern Ladies

Hårdrocksband från Gävle som föddes för fem år sedan.

Brooklyn Soul Stew

Gävle/Uppsala-baserat band som spelar spelar svängig soul från slutet av 60- och i början av 70-talet och bildades i början av 2010.

Mendy

Består av Sandvikenmusikern Amanda Örtenhag och Gävlemusikerna Mikael Olsson och Mikael Gunnerås.

Årets Producent

William Blackmon

Gävleproducent med egen studio i Gävle. Har samarbetat med exempelvis Scar Symmetry, Skraekoedlan, Beardfish, Isole, Isobel & November-Demofabriken

Demofabriken

Demofabriken hjälper osignade artister att skriva, producera och marknadsföra ny musik. Bakom produktionerna står Viktor Wesslén & Jocke Lindgren

David Lehnberg

Musiker och producent, bland annat i dÁrc (med Ida Long) och solo som Lehnberg.

Regina Wallmark

Producent på Attitude Recordings, med bland annat Northern Ladies & Mass Diversity

Årets Liveakt:

Mass Diversity

Gävleband med David Vallanger som frontman.

Ereb Altor

Metalband från Gävle, med drygt 15 år i ryggen.

Ryggrad

Band från Gävle med Kattis Larsson i spetsen.

Monotik

Technoduo med Alexander Holmqvist och Rasmus Weiåker .

Årets Ex

Britta Bergström

Melloveteran som körat i mängder av melodifestivaler och bland annat Så mycket bättre, på Allsång på Skansen. Bor numera i södra Sverige.

Clara ”Mae” Hagman

Tidigare idoldeltagare från Gävle som nu bor i Stockholm. Ledde Local Heroes för ett år sedan och har slagit igenom på Sveriges popscen.

Andreas Vaple

Tidigare Gävlebo som bland annat utsågs till Årets nöjesprofil 2009 som arrangör och musiker. Bor numera i Stockholm.

Claes Olson

Tidigare Gävlebo och musiker som jobbat inom skivbolagsbranschen i många år. Bor sedan många år tillbaka i Stockholm.

