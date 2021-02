LISTA: Pandemi pågår – då står Gävlesläppen som spön i backen – vi guidar till de senaste

Solen - Mitt nya liv (singel, 26 februari)

I början av året började indierocksensationen från Gävle åter bli aktiva på Instagram efter sisådär tre års tystnad. Och varsågod och njut: nu är en ny singel ute.

Ingenting - Horokrux (singel, 25 februari)

Artisten Ingenting har egentligen ingenting (ursäkta) att göra med Gästrikland, men samtidigt allting. Det är nämligen Sandvikenbaserade Vintertid Music Group där Jacob Pettersson är drivande, som släpper låten vilken han beskriver som Sveriges första bidrag till den brittiska genren hyperpop. Låter innehåller "bubbliga melodier, feminint förvrängda vokaler, djupa basgångar och en dynamik med känslor som går som en bergodalbana". 4 februari släpptes även ett slags samlingsalbum med Petterssons beatkollektiv Cashbay Collection kallat "Homecoming". Dessutom har Stigslundsrapparen Axl Flores, som också ligger på Vintertid, släppt en ny dubbelsingel.

Sturm Café - Fernes Land (album) (24 februari)

EBM-giganterna från Gävle är tillbaka med sin första fullängdare på sex år. Enligt en väl insatt källa har sångaren Jonathan Löfstedt skaffat en riktig värstingsynth så nu låter kultbandet fetare än någonsin och kanske också en aning mer melodiöst än vad vi är vana vid från innan. Dessutom har den andra halvan av gruppen Gustav Jansson flyttat hem till Gävle igen efter många år i exil i Lund, vilket han berättar om i senaste Lamour Podcast.

Christoffer Gustafsson - Streck i tiden (album, 19 februari)

Det andra albumet från denna Sandvikenbördiga artist. Han berättar själv i ett mejl att hans låtar handlar om "avståndet mellan människor och ansträngningarna att försöka nå fram till varandra" samt "känslan av att livet mest består av meningslösheter som distraherar från något viktigt och väsentligt.".

De Andra - Hur många gånger kan en människa älska? (singel, 17 februari)

Nytt Gävleband med hemliga identiteter som precis kommit ut med sin debutsingel. Bandnamnet för tankarna till Kents hitlåt "Dom Andra" och det låter heller inte helt olikt. Saxat från pressinfo: "För De andra står melodierna i centrum, gärna med en doft av melankoli. Det är känslostarkt och stort, men valet att sjunga på det svenska språket är ett medvetet försök att komma närmare lyssnaren.". Två eller tre ytterligare singlar kommer innan sommaren.

Men On The Border - Blackbirds (album, 12 februari)

Förra året kom Sandviken-gruppen ut med vinylen "Blackbird". Nu har de för första gången givit ut den digitalt och i samband med det har den även utökats med en plural-ändelse i titeln samt fyra nya spår. Härnäst syns bandet i en strömmad konsert 27 mars. Berwaldhallen-konserten som skulle ha ägt rum i vår är uppskjuten till 2022.

The Bizarre Orkeztra - Midnight Show (singel, återutgivning, 12 februari)

Den senaste i raden av Gävlebandets inspelningar från 80-talet som nu ges ut digitalt för första gången. Ett återsläpp i månaden har Comedia utlovat med gruppen. Denna singel spelades in av Jomma Sundström på Gävle Ljudstudio i Hille i mars 1986. Gruppens trummis Richard Solstjärna släppte även debutalbumet "00:00:00" under sitt soloalias Evolu den 9 februari. Men då låter det inte postpunk eller goth utan mörk electrowave kombinerad med synthpop.

Sabina Jay - Tillbaka (singel, 5 februari)

Precis som låttiteln skvallrar är den 23-åriga Sätratjejen Sabina Jarrar tillbaka efter närmare två års tystnad.

Illumin8 - Yume (singel, 3 februari)

Gävlesonen Jon Dahlberg har släppt sin första singel på svenska. Rätt sensationellt eftersom han har varit aktiv som rappare i två decennier. Det handlar om "fransk cloudrap på svenska", eller medveten trap och som vanligt är han en mästare på att flyga mellan vitt skilda språk efter åtta år som världsmedborgare på en rad platser. "Låtens centrala tema är att gå sin egen väg även när känns svårt och att fokusera på de saker som verkligen betyder någonting i livet istället för att distraheras av andras åsikter och materialistiska drömmar.", berättar han för tidningen och lägger till att han är hemma i Gävle och jobbar med flera kommande släpp 2021. Illumin8 kom även ut med nya singeln "Vieux-Port" 26 februari.

Christoffer Jonsson - Thrive (singel, 29 januari)

Ny hitlåt med Stigslundskillen som blir 19 år i sommar.

Lars Michelgård - No Choices (ep, 29 januari)

Kompromisslös techno från en Sandvikenfödd mountainbike-fantast, enligt en presskommuniké från Paletten Records, underetikett till Träffen Records.

Christopher Andersson Bång - Segervittring (album, 29 januari)

Som vanligt innehåller ett nytt album med denna Torsåker-artist "spännande och vindlande historier framförda i klassisk vis- och folkmusiktappning".

Eurotix - Love Take Me Higher (singel, 29 januari)

Gävle/Sandviken-duon fortsätter förstås i synthpop-stil à 80-tal. Denna gång också med en välgjord video med massor av statister i vad som kan beskrivas som en kampsång för hbtq-personers rättigheter.

Profaned - Surreal Existence (ep, 28 januari)

Ny tung melodisk hårdrocksduo bestående av Gävlebon tillika gitarristen Henrik Wersström samt sångaren Thomas Clifford. Självförtroendet är det inget fel på enligt pressinfon: "Efter mindre än ett års existens är de nu redo att ta Profaned till nästa steg. Album, livespelningar, skivkontrakt... En sak är säker: Profaned kommer att växa!".

Sabina Corleòne - Jag tror på dig (Singel, 22 januari)

Förra gången Gävleartisten Sabina Corleòne kom ut med en singel var för ett år sedan. Nu är hon tillbaka med en låt som beskriver hennes egna erfarenheter av destruktiva kärleksrelationer, berättar hon i ett mejl. Sven-Inge Sjöberg har gjort musiken till låten som Philipsson beskriver som "trallvänlig, modern" samt att den "fastnar lätt i huvudet".

Ember Twin - Don't Be Yourself (Musikvideo, 20 januari)

Ny musikvideo med Gävlebördigt band vilket nu håller till i Värmland.

Signe Lindbäck - Feelings In Disguise (Singel, 15 januari)

18-åriga Valbotjej som går sista året på Vasaskolans musiklinje. Kom med ep:n "24" förra året. Den nya singeln handlar om "hur svårtolkade situationer kan bli när känslor döljs från en. Jag sjunger om förvirring och en påtaglig känsla av svek, att försöka bygga upp sig själv, förstå sig själv och låta saker gå.".

The Brides of the Black Room - All That I Have Left Of You Is Missing (Singel, 8 januari)

Gävlekopplingen här är sångerskan Cilia som det har varit tyst om några år. En slags återkomst alltså, men inte som soloartist utan som gästsångerska denna gång.

Alla får medalj - Låtar om fåglar och annat (Album, 12 december 2020)

Jazzgrupp som startade på musikhögskolan i Malmö 2017 med 26-årige trummisen Frank William Reis från Gävle i spetsen. I bandet spelar även Gävlebördiga Felisia Westberg kontrabas. Om skivan säger Reis själv i pressinfon att han är en sagoberättare: "Med toppar och dalar, samt ett varierat och sofistikerat språk, ger den sammansvetsade septetten liv till musiken och berättelser som tål att höras om och om igen.".

Läs mer: Gävletrummis bakom nya Swedish Metal Aid: Hårdrockslåt ska hjälpa coronadrabbade kolleger

Kommande:

* Björn Sandström från Gävlebandet LostQ ger fredag 26 februari ut soloplattan "Reflect" med sitt projekt Cyklad för strömning. Här ingår bland annat fem lokala vokalister: Therése Thomsson, Michaela Odby, Eva Helde, Mikael Thyberg och Bo Törnhult. Skivan kommer på cd och eventuellt dubbelvinyl framöver också. Omslaget har gjorts av Saida Krause Söderström. Dessutom håller Bo Törnhult, som ju även han är med i LostQ, på med nästa släpp med sidoprojektet Village In The Valley som väntas släppa under året och även Lost Q ska pytsa ut låtar under året.

* Gävlebördige Boris Tedeborg ger ut album med sitt Dan Andersson-hyllningsband Misterioso II den 17 mars. De har även kommit med några singlar från skivan och Tedeborg har också utgivit en singel till sitt reggaeprojekt Babylon North, den senaste heter "Justice Must And Will Be Done".

Vi kan också berätta att:

* Gävletjejen Ingrid Fröderberg sjunger på en ny singel med Stockholmsartisten Helena Montgomery, där sången är inspelad av Johan Jämtberg på Helges.

* Lamour har släppt en ny singel med Avra och Ida Long: "Chasing You Wasted" 22 februari och även en trippel remix-ep-serie med Gävleartisten David "Maneten" Holm samt debutalbumet med William "Seqtor 12" Reidler. För att nämna några.

* Skabandet SKAnsen har en gitarrist från Sandviken: Emilie Sundberg. De har en ny ep ute: "Elefanten i rummet" som kom 12 februari.

* Hör ovan nämnda samt en massa fler nya låtar i vår Spotify-spellista där vi samlar all lokalt relaterad musik släppt 2021 (och december 2020, eftersom en månad bakom är accepterad i urvalet till Local Heroes-galan som stundar snart.