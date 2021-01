LISTA: Skadedjur, allergirisk och dålig kyckling– här är pizzeriorna i Sandviken med mest anmärkningar

Sammanlagt har kommunens livsmedelskontrollanter genomfört ungefär 300 kontroller i Sandviken. Vi har valt att titta närmare på de verksamheter där pizza är en central del av utbudet, vilket är ungefär 40 stycken.

En del av pizzeriorna har kontrollerats en gång, vissa flera gånger.

– Det finns en riskklassningsmodell som vi utgår ifrån. Den kollar bland annat på vilken typ av livsmedel restaurangen har. Bröd är mindre känsligt än rött kött exempelvis. Sedan tittar den på antal portioner som serveras, rutin och lite andra faktorer, säger Anna Bredberg, miljö- och hållbarhetschef på Sandvikens kommun.

Anna Bredberg berättar att kommunen både gör annonserade och oannonserade besök. Ibland åker de ut efter att allmänheten kommit med tips, men i ungefär 90 procent av fallen är det kommunen själv som planerat besöket.

När livsmedelskontrollanterna besökt en restaurang sammanställer de sina synpunkter, där varje anmärkning faller under ett specifikt område, exempelvis personlig hygien, hygien under processen och skadedjur.

– Anmärkningarna kan så klart skilja sig mycket i hur allvarligt felet är som har begåtts. De allvarligaste anmärkningarna är de som kan leda till fara för gästens hälsa. Det kan till exempel handla om bristfällig information kring allergener. Men vi gör oftast en samlad bedömning när vi tittar på restaurangerna, säger hon.

Två exempel på detta är de båda järborestaurangerna Järbokrogen och Järbo Lantgrill. Hos bägge restaurangerna saknades det viktig kunskap hos personalen. På Järbokrogen kunde inte personalen redovisa allergener tydligt, och hos Järbo Lantgrill saknades kunskap i hur maten skulle varmhållas på ett säkert sätt.

Vad händer om de fortsätter att missköta samma delar av hygienen?

– I allra värsta fall kan vi ju stänga en restaurang. Men då ska det vara otroligt allvarligt och det har inte hänt under min tid att vi behövt stänga en restaurang i Sandviken, säger Anna Bredberg och fortsätter:

– Och vår bild är att restaurangerna i Sandviken lyssnar på oss och åtgärdar de anmärkningar vi har.

Rapporterna som gjorts under året visar att samtliga pizzerior fått minst en anmärkning någon gång under året. De pizzerior som fått flest besök är Torggrillen och Monroes, där tre besök under året har genomförts. Monroes är också en av restaurangerna som fått anmärkningar på fyra eller fler områden.

Även förra året, när tidningen gjorde en genomgång av samtliga restauranger i Sandviken, hamnade Monroes högt upp på listan över restauranger med många anmärkningar.

LÄS ÄVEN: Här är restaurangerna i Sandviken med flest anmärkningar år 2019: "Då kan det bli farligt"

– Vi känner att Monroes ändå åtgärdar de anmärkningar vi har. Och det är viktigt att säga att Monroes nyligen bytt ägare (vilket även Torggrillen gjort, reds. anm.). Och senast vi var där var det saker som inte hunnit levererats som gjorde att de fick några anmärkningar. Så vi har inte en bild att Monroes missköter sig.

I höstas tog nya ägare över Monroes. Hasan Bozlak är en av ägarna, och han berättar att man var medveten om att restaurangen fått många anmärkningar tidigare.

– Vi visste om att det fanns problem. Det har vi börjat tagit itu med nu, säger han och fortsätter:

– Vi har investerat mycket pengar. Vi har köpt många maskiner, nya bänkar och hyllor och verkligen satsat på att göra om så att det blir mer hygieniskt, säger han.

Den senaste kontrollen resulterade i anmärkningar på fyra områden, vilket såväl Hasan Bozlak och Anna Bredberg förklarar med att de nya ägarna inte hunnit få alla leveranser på plats.

– Men nu har vi fått det och deras anmärkningar är åtgärdade, menar Hasan.

Året som gått har präglats av en pandemi, som också påverkat livsmedelskontrollanternas besök. Anna Bredberg berättar att de visserligen kunnat genomföra de flesta planerade kontrollerna, men att man undvikit att besöka äldreboendena i kommunen.

– Sedan har vi så klart också varit försiktiga när vi väl är på plats. Vi har hållit avstånd och på senare tid har vi i vissa fall använt andningsskydd, säger hon.