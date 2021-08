Premiärsändningen gästas av bland andra prästen och satirtecknaren Kent Wisti, Vanja Södergren som var med och gick Europas första Prideparad i Örebro 1971 samt akrobaterna David Hammarberg och Yonhatan Haros.

Gävle Pride invigs på Stortorget, eller Pride Park som det kallas under helgen, och där kommer årets Pridelåt Unite As One framföras av Christoffer Jonsson och Ingrid Fröderberg. Dessutom gästar Babsan, årets Prideambassadörer avslöjas och mycket mer.

