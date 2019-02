21 billiga saker du kan göra på sportlovet - eller helt gratis!

Under 25 och 26 februari kommer Barnakademin hålla i olika aktiviteter för barn i åldrarna 9-12 på Högskolan i Gävle. På måndagen kan man testa på VR-labb samt olika experiment, och på tisdagen bjuds det på kreativa aktiviteter och första hjälpen-övningar. Mer info hittar ni här.

Är man hellre sugen på att testa på en ny sport eller bara gillar pingis kan man besöka Staffansskolan som har öppet hus mellan 12:00 till 15:00 från måndag till och med onsdag där Gefle Pingis arrangerar sportlovspingis.

Inte sugen på pingis men vill fortfarande få upp pulsen? Gefle gymnastikförening med flera håller Gavlehovshallen öppen för sportlovskul med fokus på rörelseglädje. Årskurs tre till nio är välkomna den 27:e februari klockan 9:00.

Den klassiska sportlovs-sporten måste ändå vara skidåkning eller skridskoåkning. Hemlingbybacken arrangerar knattedag på onsdagen mellan 10:00 till 21:00. Föräldrar med barn mellan 0-7 år får köpa liftkort för halva priset.

Vill du fortfarande gå ut men kanske inte är så sugen på skidor? Lugn! I Hemlingby går det även att åka häst och vagn från spårcentralen i Hemlingby friluftsområde till tredubbla vindskyddet i Hemlingby, där det erbjuds korv och saft. Kostnad: 20 kronor (där korv och saft ingår).

Under sportlovsveckan kan Gästrikeborna besöka länets olika bibliotek. Sätra, Valbo och Hedesundas bibliotek är bara några få ställen som har gratis evenemang under sportlovsveckan. I Sätra kan du testa på smyckestillverkning under måndagen, Hedesundas bibliotek testar att göra egendesignade pins på torsdagen och från måndag till onsdag kan du tävla om bokpriser i Valbo genom att "följa den snitsade banan". Se respektive hemsida för mer information, länkade här i texten under respektive ortsnamn.

Långpromenad på Esköns naturstig. Det du behöver är transport (buss 25 går till Eskövägen från till exempel centralstationen), fint väder, en god vän och en, kanske två, termosar varm choklad med några mackor till. Ta med kameran och föreviga hur fantastiskt vacker vårt vinterhalvår kan vara. Men glöm inte att ta mentala bilder också!

Naturreservatet Testeboån är även det ett vackert område att besöka. Här finns det också chans att se olika slags fåglar, så ta med kikaren. Reservatet består av vattendragets sträckning mellan Oslättfors och E4-bron, cirka 1 mil nordväst om Gävle. Mer information om hur du tar dig hit hittar du här.

Innan sportlovet ens börjar så kommer den traditionella vinterfestivalen äga rum den 23:e februari, på lördagen. Där kan man titta på eldshow, testa ponnyridning, gå på mysig sagostund i kåtan och titta på Afro fitness.

Samma kväll, den 23:e februari, kl 18.00 kommer det vara skridskodisco på Nynäshallen. Eventet är för hela familjen och slutar klockan 20.00.

Den som bor i Hofors kommun och är utrustad med ett Entré Ungdom-kort har aktiviteter att delta i varje dag. Efter onsdagens pulkarace och torsdagens gratisåkning i Hoforsbacken väntar på fredagen den 1 mars nattöppet café från årskurs sex och uppåt. Tiden är 18.00-24.00.

I Ockelbo inleds sportlovet med disko på Gotan/Rio redan fredagen den 22:a klockan 18.00. Arrangemanget är från årskurs sex och uppåt, och förutom musik utlovas tv-spel och tävlingar med fina priser.

Under hela veckan ordnas sedan bland annat allmänhetens åkning på Ugglebo arena. Klubba och puck är tillåtet och ett begränsat antal skridskor finns att låna hos vaktmästaren.

Den som bor i Sandvikentrakten kan i sin tur bege sig till Naturrum Färnebofjärden i Gysinge, där det är laddat med sportlovsskoj. Här kan besökaren få testa att tillverka fågelmat, gå tipspromenad för stora och små eller att vika papperssvalor och papperssvanar och ta med hem.

Kreativa saker att testa hemma:

1. Från klassisk såpbubbla till vacker iskula. När kylan biter tag är det dags att gå ut och skapa dessa fantastiska isbollar. Hur gör du? Det är lätt som en plätt! Antingen tar du vanliga såpbubblor (om du inte har hemma kan du säkert hitta i närmsta barnavdelning på din lokala matbutik), eller så gör du eget, såhär: Rör ihop 7,5 dl vatten, 2,25 dl diskmedel och 0,75 dl sirap. Låt stå i fyra timmar. Se upp för skum i blandningen! Skum gör så att bubblorna håller sämre. Vänta tills det blir åtminstone -5 och vindstilla, ta fram din såpa plus såpbubbel-verktyg och gå ut och blås!

Mer information kan du hitta här.

2. Konst på hal is. Om såpbubblor inte är din grej kanske du ska testa det här istället. Ismålningar är roligt, lätt och kan göras både på sommaren och vintern. Först och främst måste du skapa is, om du inte redan har några icke-vassa istappar utanför huset. Släng in några isformer av olika slag, vänta tills vattnet frusit och ta fram penslar och färger. Nu är det bara att sätta igång! En aktivitet för hela familjen, men frågan är; vem kan måla finast isform? Ett tips är även att göra samma sak - fast ute på snön!

3. Femkamp i snön. Välj ut fem grenar ni kan göra hemma, sätt upp en hinderbana ute på tomten och dela in er i lag eller kör banan individuellt. Oavsett om man vinner femkampen eller inte, så har man andats in lite frisk vinterluft och kanske slagit mamma och pappa i kast med liten snöboll? Antingen gör ni om sommargrenar till vintergrenar eller så hittar ni på egna. Här kommer GD:s tre femkampsfavoriter: Vissla med kex i munnen. Denna gren kan vara bra att både starta och avsluta med, för att få upp energin! Ta fem torra kex (mariekex), stoppa in dem i munnen samtidigt, tugga och försök vissla. Den som först visslar vinner! Dragkamp i djupsnö. Precis vad det låter som. Ena laget på ena sidan, andra laget på andra sidan. Snö upp till knäna, rep i mitten. Klara, färdiga, DRA! (den som första ramlar på motståndarens sida förlorar). Puck(o)-bana. Du behöver en hockeypuck och en hockeyklubba. Mät ut två banor, sätt pucken på änden av klubban och försök balansera den till slutet av banan. Väl där snurrar de vuxna fem varv runt klubban och de små tre varv. Balansera sedan pucken tillbaka till startpunkten. Först fram vinner!

4. Islyktor. Gör så här:

1. Fyll en plastbunke eller hink med vatten (beror på hur stor lykta du vill göra)

2. Om du vill kan du lägga granris, bär, färg eller något annat fint i som fryser fast i formen.

3. Placera sedan en mindre form eller hink inuti den vattenfyllda, med en tyngd i sig. Det är i den här formen som ljuset ska stå när det är klart.

4. Låt formarna stå utomhus över natten och frysa till is.

5. Fyll den lilla formen med lite varmt vatten så den lossnar. Spola sedan varmt vatten på utsidan av den stora formen så även den lossnar. Ställ ut med ljus och njut!

Vill du piffa till din lykta kan du leka med karamellfärger, granris eller kakformar. Mer sådant hittar du här.

5. "Jag är uttråkad!"-burken. Bilen är insnöad. Kollektivtrafiken är ur led och barnen börjar bli trötta på att spela spel på paddan. Då kommer "Jag är uttråkad!"-burken fram. Innan sportlovet börjar kan det vara bra att ha förberett detta. En burk med olika aktiviteter som går bra att göra både inomhus och utomhus, och som barnen själva får hitta på. Skriv ner alla idéer på lappar, vik ihop och lägg i en burk eller en skål (kanske kan ni dekorera en gammal syltburk?). Låt sedan barnen dra en lapp när uttråkningen slår till!