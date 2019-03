De valde bort bilen för cykeln i vintern: "Förvånad över hur fort man kan ändra en vana"

Vintercyklisten heter utmaningen som 150 personer i Gävleborg tagit sig an. Deltagarna blir alla utrustade med dubbdäck, sadelskydd och reflexvästar. Utmaningen är att de ska cykla minst tre dagar i veckan under tre månaders tid. I slutet av de perioden redovisas en vinnare. I år vann gruppen på sju personer från Järnvägsmuseet, de cyklade i snitt 547 km per person.

– Det var inte så farligt så länge man klädde sig rätt, säger Christina Engström, deltagare från Järnvägsmuseet

Genom att gå med i vintercyklisten har Region Gävleborg räknat ut att de tillsammans minskat koldioxidutsläppen med 8,5 ton och cyklat 45 000 kilometer. Det motsvarar ungefär 67 000 kr i bensinpengar. Lite skämtsamt har de också räknat ut att de tillsammans cyklat bort 3155 semlor i kalorier. Gruppen från Järnvägsmuseet har bidragit med minskade koldioxidutsläpp på 700 kilo, och 287 semlor

– Man inser att ens egna val också påverkar, att man kan göra någonting, säger Helene Skärström.

Utmaningen har inte bara inneburit utmaningar för de som själva valt att delta, även delar av familjerna har blivit indragna i vintercyklingen. Helene Skärström berättar att hennes barn fått börja cykla, för att hon inte längre kunde skjutsa dem till skolan. Vilket också blev en bonus för skolan, med en mindre förälder som hämtar och lämnar barn på morgon och eftermiddag.

– Jag brukade alltid skjutsa min fru till jobbet, men nu blev hon så illa tvungen att bli vintercyklist hon med, säger Robert Sjöö.

Ett av målen med utmaningen har varit att minska antalet korta bilresor, och det är någonting som gruppen från Järnvägsmuseet kan bekräfta har hänt. De berättar allihop att de nu slutar ta bilen för att åka och handla. De passar på att ta den tunga handlingen när de ändå är ute och kör, för att minska bilåkandet och utsläppen. Christina Engström berättar att hon till och med tagit cykeln till återvinningen

– Jag kastade upp en massa wellpapp på cykeln, och så cyklade jag först till återvinningen, sedan cyklade jag och handlade, säger hon.

Det har fått flera av deltagarna att tänka mer på miljön. På jobbet erbjuds alternativet tjänstecyklar istället för bilar och man brukar ordna mötena via Skype, för att undvika långa bil-och flygresor för de som bor längre bort.

– Vi försöker cykla mellan arbetsställena, lämnar tjänstebilen om man inte har massvis med saker med sig, säger Emelie Svensson.

Upplevelsen har varit positiv för hela gruppen, de har känt sig piggare. De medger själva att en stor anledning till att de gick så bra är för att de alla ville göra bra ifrån sig, att tävlingsmänniskan i dem tilltalades. En person ur gruppen började till och med cykla 1,5 mil längre än nödvändigt till jobbet på morgonen, för att försöka samla ihop extra poäng.

– Jag är förvånad över hur fort det går att skapa en ny vana, för mig har cykeln blivit första valet, säger Christina Engström.

