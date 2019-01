Nu är vinterfåglarna räknade – här är topplistan för länet

Det återstår för många att skicka in sina rapporter via brev, men rapporterna som kommit via app och webb har redan sammanställts. Senast den 6 februari måste du som deltog i räkningen ha skickat in ditt resultat.

I Gävleborgs län är talgoxe, gråsiska och domherre de tre vanligaste arterna som rapporterats i år. I fjol var talgoxe, domherre och blåmes vanligast. 500 personer i länet har hittills skickat in sina resultat. I fjol deltog nästan 550.

På Vinterfaglar.se kan du själv söka fram statistiken från din kommun.

