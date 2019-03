Så förbättrar du luften i ditt hem - ta kontroll över damm och fukt.

Så här års är det många som märker att luften inomhus plötsligt blir sämre. För allergiker kan det vara rena plågan när bland annat pollen letar sig in i våra hus. En luftrenare kan göra stor skillnad för inomhusklimatet, det berättar Per Serenius på Din Elon. – En bra luftrenare är det bästa man kan välja för att förbättra inomhusklimatet, säger Per.

Kvaliteten på luften i våra hem är avgörande för hur vi mår. För att förbättra inomhusluften väljer många att installera en luftrenare. De finns i många olika varianter och storlekar, men gemensamt är att de renar inomhusluften genom att fånga upp damm och partiklar tack vare effektiva filter. – Oftast är det HEPA-filter som används och de klarar av att ta bort 99,97 % av alla partiklar i luften. Vissa luftrenare har även ett kolfilter för att ta bort dålig lukt, berättar Per.

Välj luftrenare med rätt kapacitet

Om du tar professionell hjälp när du ska välja luftrenare kan du vara trygg i att du kommer få en produkt som är bra på att filtrera luften. Det du också behöver tänka på är att välja en luftrenare som är anpassad efter just dina behov. – Modellerna vi säljer håller alla en hög klass, flera är även rekommenderade av Astma och allergiförbundet och det är ju verkligen en kvalitetsstämpel. Det som främst skiljer modellerna åt är vilken kapacitet de har, berättar Per.

Erbjuder hjälp att välja rätt modell

Per berättar att Elon alltid hjälper sina kunder att välja rätt modell genom att göra en behovsanalys, där man tittar på kundens unika förutsättningar och behov för att kunna beräkna vilken produkt och vilken kapacitet som behövs. – Behovsanalysen är a och o. Ta del av våra köpråd för att hitta den luftrenare som passar dig och ditt hem bäst. När du väljer luftrenare finns det flera aspekter att ta hänsyn till. Det du som kund bör fundera på är hur stor yta du vill rena. Det finns modeller för mindre och större hus eller för att ha i bara ett rum, berättar Per och fortsätter: Om du endast har besvär på natten kanske det räcker med en mindre luftrenare som kan rena luften i sovrummet och då är det viktigt att den inte har för hög ljudnivå.

Glöm inte ventilationen

Luftrening är bra och hjälper till för att skapa ett hälsosamt hem. Men även ventilation och att man byter ut luften med ny luft utifrån är viktigt. – Den nya luften kan dock ta med sig allergener, mögelsporer och andra skadliga partiklar utifrån. Så det är bra att kombinera med en effektiv luftrening i hemmet.

Städa ofta och välj rätt modell

Förutom att investera i en dedikerad luftrenare finns det även andra saker man kan göra. En kanske självklar sak är att städa. För allergiker är det ofta nödvändigt att städa varje dag, inte minst under pollensäsongen. Men detta innebär också att man rör om inomhusluften vilket i sig kan innebära att man som allergiker mår sämre. Därför är det viktigt att man väljer en dammsugare som är tät och med bra filter som samlar upp de finaste partiklarna som dammsugarens påse inte klarar av att samla upp. – Viktigt är också att damm och smuts inte läcker ut vid byte av påse och filter. Det finns bättre och sämre modeller på marknaden, men vi har fler modeller i vårt sortiment som är rekommenderade av Astma och Allergiförbundet vilket borgar för en bra produkt som fyller sin funktion, säger Per.

Avfuktare kan också behövas

Nu under försommaren när luften är extra fuktig kommer även andra bekymmer in i bilden. En högre luftfuktighet gör att kvalster och mögel trivs bra i våra hus och lägenheter. – Det är en hög relativ luftfuktighet på våren och försommaren i och med att avdunstningen ökar, det gör dessvärre att kvalster och mögelsporer trivs extra bra i våra hus så här års, säger Per.

Reducerar oönskad fukt

Då allt fler villaägare byter ut sin ved- eller oljepanna mot modernare uppvärmningsmetoder kan fukthalten i exempelvis källaren stiga och då kan en luftavfuktare vara en bra investering. Krypgrunder är också en bidragande orsak till fuktproblem, speciellt under sensommaren då det under varma dagar med kalla nätter kan bildas så kallad sommarkondens. Även nyproducerade hus kan vara i behov av en luftavfuktare då dessa oftast är väldigt täta med dålig ventilation som stänger inne fukten.

Viktigt för både människa och hus

Per berättar att både huset och de som bor där mår bättre om man förebygger för hög luftfuktighet inomhus. Med en modern avfuktare löser man problemet enkelt. – Du ställer in vilken relativ luftfuktighet du vill ha och sen sköter den sig själv. En bra nivå ligger på 40-60%, säger Per.

Vilken luftavfuktare ska du välja?

Vilken luftavfuktare du ska välja beror på var den kommer vara placerad, vad den ska användas till och hur mycket den kommer att användas. – Om du ska ha avfuktaren i sommarstugan under vintern är det bra om den fungerar vid låga temperaturer samt att den har en slang för att kunna kopplas direkt till avloppet. Om den däremot ska användas för att exempelvis torka tvätt rekommenderas en med hög effekt för att tvätten ska bli torr så fort som möjligt, säger Per.

Märkbart resultat

Flera som valt att installera en luftrenare eller avfuktare har kommit tillbaka till Per och hans kollegor och berättat om vilken skillnad det gjort för inomhusklimatet. – Det är alltid lika roligt när kunden kommer tillbaka och är nöjd, när de har märkt hur stor skillnad det blivit, säger Per.

