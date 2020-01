Årets låt

1: Antham - The Fall

2: Mendy - Come Back To Me

3: Den allvarsamma Leken - Söndag

4: Leah Mimini - Med Mig

Årets Musikvideo:

1: Northern Ladies – Concrete Wall

2: Axel E – Silverhöjd

3: Den Allvarsamma Leken - Söndag

4: Ember Twin – I can’t turn you on

Årets Liveakt

1: Mass Diversity

2: Ereb Altor

3: Monotik

4: Ryggrad