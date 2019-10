Löfte om gratis kebab skapade kökaos – polis fick rycka ut till nyöppnad restaurang i centrum

Det var vid 12-tiden som polisen fick larm om stök på Norra Kungsgatan i centrala Gävle. En kö utanför premiäröppnande German Döner Kebab hade spårat ur och restaurangen behövde hjälp med att lugna ned situationen.

– Det tryckte på för mycket, säger Shikar Baker, regionchef för GDK.

Företaget hade – precis som vid tidigare premiärer i bland annat Umeå, Malmö och Stockholm – lockat med gratis döner kebab till sina 200 första gäster.

– Det här är ett upplägg vi har och det har funkat på andra ställen, men här blev det alldeles för mycket folk som kom samtidigt. Vi får inte släppa in för mycket folk samtidigt i våra lokaler på grund av brandskyddsregler, säger Shikar Baker.

Lösningen blev att ringa in ett vaktbolag och flytta fram öppningen. Vid 14-tiden var situationen under kontroll och ett begränsat antal kunder i taget släpptes in i lokalen.

Polisen kunde lämna platsen efter en timme.

– Det blev bråkigt precis som vid en rea men ingen person är misstänkt för brott, säger Mikael Hedström, presstalesperson på polisen.