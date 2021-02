Lokala snackisen: Var är småfåglarna? Biologen: "De är inte borta, de flyttar på sig"

En av de som upplevt färre fåglar i år är Ann-Kristin Hållqvist i Skutskär.

– Vissa dagar har vi inga alls.

Tidigare år har det varit fullt med fåglar på Ann-Kristins tomt. Hon och hennes man uppskattar deras närvaro, och de har fågelbord och flera fågelholkar.

– Men de är helt tomma, säger hon.

Häromdagen skrev hon i en lokal Facebookgrupp och undrade om någon hade en aning om vad som hänt.

I kommentarerna till inlägget råder delade meningar. En del upplever även de att fågelbesöken minskat. Andra tycker sig se småfåglar överallt.

Enligt jourhavande biolog Didrik Vanhoenacker är det ingen fara – antalet fåglar varierar från plats till plats under vintern.

– På en fågelmatning sitter det kanske tre talgoxar och på en annan inga alls, säger han.

Han berättar vidare att det på samma plats två veckor senare troligtvis är tre helt andra talgoxar. Oftast rör de på sig och det kan vara hög omsättning.

Men, att man plötsligt upplever att man har färre småfåglar på besök, kan även ha andra förklaringar.

– Det spelar roll vad det har varit för väder. I november–december hade vi milt väder, vilket ledde till att många småfåglar inte hade några problem att hitta mat i skogen. Då blev det färre fåglar på borden.

Vad ska man tänka på om man vill få fler fåglar inpå knuten?

– Olika fågelmat är olika populär. Den klassiska julkärven är inte så poppis. Men att mata med solrosfrön, andra fettrika fröer eller talgbollar brukar gå hem.

Finns det någon gång man faktiskt ska bli orolig över mängden småfåglar?

– Hittar man döda fåglar eller som ser hängiga ut, då ska man reagera på det. Det kan finnas någon fågelsjukdom som smittar, och då bör man sluta upp med matningen i några veckor och tvätta all matutrustning.

Vill man veta mer om vad som ligger bakom kan man kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt.

– De tar emot fåglar för analys, men man måste alltid ringa och kolla först om de har tid, uppmanar Didrik Vanhoenacker.

Varje år genomförs en stor fågelräkning – "Vinterfåglar inpå knuten". Vem som helst kan då rapportera in vilka fågelarter de har sett på sitt fågelbord, samt hur många. Detta brukar ske under den sista helgen i januari under samordning av Birdlife Sverige (tidigare Sveriges ornitologiska förening).

Per Aspenberg, ornitolog och ordförande för Gävle fågelklubb, berättar att mängden så kallade invasionsarter som grönsiska, gråsiska, sidensvans och bergfink kan variera från år till år. Tillgången – eller bristen på – deras ytterst specifika föda påverkar om de stannar eller flyger vidare.

– Gråsiskorna vill ha björkfrö, grönsiskorna alfrö, säger Per Aspenberg.

De vanligaste småfåglarna i år var talgoxe, blåmes och domherre. En art som tidigare har förkommit mycket men som minskat på senare år är grönfinken.

– De har drabbats i stor grad av en parasit som heter gulknopp. Då får de problem att äta och svälja.

Finns det något som tyder på att småfåglarna generellt minskar alternativt ökar i antal?

– Nej. Det finns såklart år där skogens och jordbrukets fåglar minskade, men det har planat ut en del, säger Per Aspenberg.

Enligt Per Aspenberg pratar man ofta om utvecklingen från småbruk till storskaliga jordbruk. Tidigare fanns fler så kallade buskridåer som gynnade fågellivet och den biologiska mångfalden, och skogarna var inte lika "välstädade" som dagens planterade skog.

– Sedan ska man vara försiktig med att dra snabba slutsatser – det är ofta mer komplext än så.