Lokalkändissonen Kristoffer, 36, från Gävle är hjärnan bakom Benjamin Ingrossos senaste kampanj

Kristoffer Berglunds far Eje Berglund är bekant för många Gävlebor som den som har skött fyrverkerierna vid Gävlebockens invigning till exempel, under många herrans år. Det är även i den traditionen Kristoffer Berglund, född 1984, är fostrad. Redan på 18-årsdagen började han jobba med "pyro", men under pandemin som gått har den delen av sonens och faderns aktiebolag där deras respektive bolag samsas, varit så gott som vilande.

2009 gick flytten till rivaliserande kaffestaden Karlstad som har varit hemvist jämte växelvisa vistelser i Stockholm. Redan när första dottern föddes 2012 förstod paret, tidiga med att bli föräldrar i sin bekantskapskrets i Stockholm, att Gävle skulle passa dem bättre.

– Ingen av oss är uppvuxna på åttonde våningen, utan vana vid att kunna springa ut i trädgården och sticka och bada, säger Kristoffer Berglund.

2014 flyttade de följaktligen tillbaka till Gävle och byggde hus på en tomt i Furuvik. Under 10-talet är det främst filmproduktion han har arbetat med i olika form. Han började med att praktisera gratis hos byråer och hade en lång period på kommunikationsbyrån B-Reel bland annat.

– Jag tänkte: hellre bära stativ i en riktigt bra produktion än att göra någon skit.

Han har haft titlar som regi- och produktionsassistent och jobbat till sig ett namn. I Stockholms kreativa värld är det ofta personer har just en titel och håller sig till den, berättar Kristoffer Berglund. När han flyttade tillbaka till Gävle kunde han vara mer av allt. Framför allt efter att han sade upp sig från Videa i november 2019.

Vanliga uppdragsgivare för film i olika form här är Gävle kommun samt storföretag som Sandvik. Förra året gjorde han även en film med budskapet om att Gävleborna skulle hålla i och hålla ut under pandemins inledning, på vilken dottern agerade berättarrösten.

Tidigare i år regisserade han en strömmad konsert med Sandro Cavazza på Dalhalla. Och nu senast har han återigen samarbetat med en italo-svensk stjärna: Benjamin Ingrosso, som vi tidigare berättat har fler Gävlekopplingar. Detta är ett samarbete med ett företag: Clear Channel som äger stora interaktiva affischtavlor, i stil med den vid Gallerian Nians högra ingång, där kampanjen har rullat under slutet av maj. Målet var att tittaren först skulle gå in på en hemsida för kampanjen och där hitta en karta över affischtavlor. Det var bara på dessa som det sedan gick att komma åt en länk för att i sin tur komma till en livespelning med Benjamin Ingrosso.

Musikvideon med Benjamin Ingrosso som inte släpptes direkt i kampanjens inledning:

Just det här jobbet fick Kristoffer Berglund i grevens tid. Han hörde av sig till reklambyrån Redgert Comms för att höra vad för jobb som var på gång. De beskrev Benjamin Ingrosso-upplägget som de i sin tur hade fått i uppdrag att göra från hans skivbolag Ten Music Group. Då var det bara för Berglund att sätta sig och skissa ihop en pitch (ungefär: förslag) med en tillhörande moodboard (ett slags bildcollage) och någon slags idé. Dagen efter fick han veta att han fått jobbet. Visionen med det blommiga och 70-talistiska var helt rätt. Till och med skjortan som Berglund hade googlat fram, bar sedan Ingrosso i videon.

Att artister samarbetar med företag är i sig inget nytt, men kanske är Ingrossos projekt ändå en symbol för hur musikbranschen måste söka nya intäktsvägar under pandemin, då det inte går att spela live. Hur mycket tjänade Kristoffer Berglund på jobbet?

– Just det här jobbet var bra betalt, men det är inget man blir rik på eller kan leva på resten av året. Många tror nog att det bara är roligt, men i perioder lägger man ner mycket jobb. Framför allt pitcharbetet tar mycket tid, att man måste övertyga ganska många personer om att det här är vägen att gå och sen hålla dem i handen fram tills sista versionen är skickad.

* Följ Kristoffer Berglund på Instagram.