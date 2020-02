Lördagspyssel, Bläck författarscen, Skapande och lek - Det händer lördag 29 februari

GÄVLE

Arrangemang

Lördagspyssel på Bomhus bibliotek. Bygg din egen drake med Adventure Gavle. Varannan lördag erbjuds skapande av olika slag för barn och familjer. Drop in. Bomhus bibliotek kl. 10.15-13.45.

Gör bokstavsarmband på Sätra bibliotek. Skapa fina bokstavsarmband med viktiga budskap eller t.ex. favoritartistens namn. Från 6 år. Varje dag har vi en klurig tipsrunda och på barnavdelningen finns roliga teckningar att färglägga. Sätra bibliotek Kl. 11.30-13.30.

Lördagsateljé för barn i alla åldrar. Skapa i lera med inspiration av forntida fynd och tekniker. Länsmuseet kl 13–15. Skapa i lera. Med inspiration från forntida fynd och tekniker gör vi pärlor, små krus och annat fint av lera. Länsmuseets pedagog finns på plats under dagen och tipsar, instruerar och inspirerar.Kl 13–15 Länsmuseet Gävleborg – Fri entré!

Sagostund på arabiska. För barn upp till 10 år. Stadsbiblioteket, Narnia kl 13.

Välkommen till ”En oförglömlig historia” med Trajosko Drom! En musikalisk och dansant föreställning om det romska folkets resa från Indien för 1000 års sedan, fördrivna från land till land, genom förintelsen och fram till dagens förorter. Det blir nyskriven dramatik blandat med mustig musik och dans från olika romska kultursfärer. Gävle Teater. Kl.19.00 – 19.50. Pris ordinarie: 250/210 kr. Student och ungdom t o m 25 år: 100 kr. Läs mer på www.gavleteater.se

Röda Korset second handbutik i Bomhus centrum kl.10-14. Idag har vi även trubadurerna Kent & Marika hos oss,11.30-12.30. Välkommen in, fynda och trivs hos oss!

Äventyrshuset Alborgen kl 10-18.

Utställning

Utställning av fotograf Johnny Hildingsson. I Johnnys fotokonst finns det alltid med ett eller flera foton. Efter att ha fotat objektet redigeras bilderna i ett datorprogram, det blir mängder av penslar och lager för att få fram olika effekter. Utställningen visas i korridoren på Bomhus Folkets Hus under bibliotekets öppettider.

Galleri K med Ann Larsson Dahlin som visar akvarellmåleri. Utställningen pågår till 15/2 - 1/3. Öppet lördag och söndag 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

Primära och sekundära sätt att äta på bjuder in oss till en vindlande undersökning av mänskligt beteende. Konstnären Joanna Lombard delar upp beteenden i primära och sekundära. Till det primära kopplas grundläggande handlingssätt; det som krävs för människans såväl som djurets överlevnad, t ex att äta, sova och yttra sexualitet. Det är handlingar som upprätthåller människans mest basala funktioner och därför varit sig lika genom tid och rum. Konsthallen har öppet: tis-sön 12-16.

RADIO GÄVLE

102,7 MHz

16.00 - 17.30 Radio GSK Finska klubben i Gävle.

Ni kan också lyssna på Radio Gävle på webben: www.radiogavle.se

SANDVIKEN

Arrangemang

BLÄCK författarscen: Bob Hansson. Möt 2019 års Stig Sjödin-pristagare! Bob Hansson är författare, föreläsare och en av Sveriges mest kända scenpoeter. Han debuterade 1998 med diktsamlingen ”Heja världen” och har sedan dess skrivit diktsamlingar, romaner och intervjuboken ”Kärlek, hur fan gör man?” År 2019 tilldelades Bob Hansson Stig Sjödin-priset med motiveringen ”Med sin empati för den lilla människan och genom att vädja till det goda inom oss uppmanar han oss, likt Stig Sjödin, till eftertanke och handling”. Samarr: Stig Sjödin-sällskapet. Kl 15 Kulturcentrum Sandviken, Folkbiblioteket.

Musikföreställning: Why We Build The Wall. Men On The Border och Pünk Flöyd hyllar Pink Floyds The Wall 40 år och Syd Barretts solodebut 50 år. En kväll om avstånd och närhet, konflikter och vänskap. Multimedialt och psykedeliskt med glimten i ögat. Entré: 200 kr. Kl. 19, Musikverket, Kulturcentrum. Livemusik och bar från kl. 18.

Tillsammans hjälper vi de tre små grisarna att bygga hus när den stora stygga hårtorksvargen kommer på besök. Berättande, skapande och lek för hela familjen! Litteraturhuset Trampolin kl 12:00-14:00. Från 3 år. Fri entré.

Sällskapet Släktforskarna Sandviken har öppet hus med handledare i föreningslokalen Kulturcentrum/ Folkbiblioteket Sandviken. Kl 11.30-13.30.

Utställning

The Night Has a Thousand Eyes. En utställning skapad av elever i åk.8 inspirerad av boken Oktober är den kallaste månaden. Utställningen är en del av Kulturlöftets litteraturprojekt 2020. Fri entré. 20/2-15/3. Tillgången/Kulturcentrum Sandviken.

GYSINGE

Arrangemang

Sportlovsskoj i naturum Färnebofjärden, Gysinge. Varje dag måndag 17/2 - söndag 1/3, kl. 11-15. Fri entré och samtliga aktiviteter är gratis! Djurolympiad Är du stark som en myra? Kan du hoppa lika långt som en groda? Är du listig som en räv? Pyssel Gör djur av papper. Tipspromenad ”Djurens bon”. Barn- och vuxenfrågor.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Utställning

Tyger i focus. Utställning med textila hantverk som lapptäcksteknik och klädsömnad som visas upp med textil i focus. 18 februari - 6 mars. Biblioteket Skutskär kl 10 – 13.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle. Onsdag 12.00-18.00 Torsdag-söndag 12.00 – 16.00.

Länsmuseet Gävleborg. Rettigs Konstsalar med över 200 konstverk från 1600-talet till idag. Utställning med Gunnar Cyréns föremål. Forntidsutställning och kulturhistoriska utställningar. Sinnerligt. En utställning för alla sinnen som berör – oavsett funktionalitet eller ålder. Den upplevs med känsel, syn, lukt och hörsel. Visas till 18 mars. Gefle brinner. 1869 stod Gävle i lågor. En utställning om katastrofen som förvandlade Gävles stadsbild för 150 år sedan. Visas till 8 mars. Naturens nygamla former. I Mats Dahléns foton möts natur och fotografihistoria. Närstudierna av växter är inspirerade av Karl Blossfeldts fotografier. Visas tills vidare. Öppet: Tis, tor, fre 11–17. Ons 11–20. Lör, sön 12–16. Fri entré!

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Johan Thunberg visar målningar på Elite Grand Hotel.Alltid öppet. Utställningen pågår till den 4 april.