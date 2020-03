Lunchmusik, Schackklubb, Färgkväll - Det händer torsdag 19 mars

GÄVLE

Arrangemang

Digital första hjälpen. Bibliotekets personal ger handledning i hur du använder din surfplatta, mobiltelefon eller dator. Du kan till exempel få hjälp med hur du använder appar, skaffar en e-postadress eller lånar e-böcker. Andersbergs bibliotek kl. 14-15.

Slöjdcafé för barn. Kom och lär dig slöjda och handarbeta efter skolan, för barn 8-10 år, drop-in. Valbo bibliotek kl 16-18.

Stickcafé i Björsjökyrkan. En öppen gemenskap där vi stickar för att skicka det som vi har gjort till barn som behöver värmas. Fika, goda samtal och handarbetsmaterial finns på plats. Ingen föranmälan eller förkunskap krävs. Kl. 10-12.

Handarbetscafé med te. Kom och umgås, fika och handarbeta tillsammans med oss på Valbo bibliotek. Alla är välkomna, vuxen som barn. Drop-in! Valbo bibliotek kl 17-19.

Schackklubb med Kennet . Kom och spela hos oss på torsdagar när Kennet Wik från Gävle Schackallians är på plats för att ge tips & råd. Drop-in, för alla åldrar. Välkomna! Andersbergs bibliotek kl. 15-16.30.

Utställning

Feministisk Politisk salong i Kulturkiosken. 23 deltagande konstnärer, pågår t.o.m. 28/3. Kulturkiosken Timmermansgatan 4, i norra hörnet av gamla fängelsets gård. Tis 16:30-18:30, Ons 16:30-18:30, Tors 16:30-18:30.

Galleri K med Mehran Mahdavi som visar måleri. Utställningen pågår till 7/3 - 22/3. Öppet lördag och söndag 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

Motiv från Forsbacka. Susanne Frank, boende i Forsbacka, är en amatörfotograf som tycker om att vistas i naturen med kameran som sällskap. När hon hittar en lugn och vacker plats förevigar hon den gärna. Nu visar Susanne sina fina fototavlor med motiv från Forsbacka på Forsbacka bibliotek den 16/3 – 30/4, under bibliotekets öppettider.

Fristadsmobilen är en vandrande och interaktiv konstinstallation med poesi som samlar tankar och ord på temat ”fristad”. Alla som vill får bidra med en dikt eller en tanke att hänga upp i mobilen. Syftet är att skapa en diskussion om frågorna som rör fristad: yttrandefrihet, demokrati och konstnärers möjlighet att skapa fritt. Fristadsmobilen är ett initiativ av den lokala poeten och konstnären Liselotte Fluhr i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Region Gävleborg och Gefle Dagblad. Konstcentrum Öppet Mån-Fre 8-16, Lör-Sön 12-16.

Månadens konstnär: Monica Wallman. Monica skapar i olje-, akryl- och akvarellmåleri och har ofta en humoristisk ton i sina verk. Hon har tidigare gått på konstskola men skapandet har vilat på hyllan ett tag. Nyligen återfann hon skaparlusten och har bl.a. medverkat i utställningen Sommarkonst i Forsbacka bruk. Se utställningen ”Själens gröna drömmar och tankarnas blå djup” på Valbo bibliotek under marsmånad.

Ulf Ivar Nilsson - Vi och dom. Ulf Ivar Nilsson har varit serietecknare i drygt 50 år och är publicerad i olika dagstidningar. Många av hans teckningar är politiska med te­man som antirasism, feminism och klassklyftor. I utställningen Vi och dom visar han upp sina sa­tirteckningar där han sätter tuschpennan i alla som förespråkar rasism och andra dumheter. Visas på Hille bibliotek under deras öppettider.

RADIO GÄVLE

102,7 MHz

09.00-11.00 Seniorradion med Ingrid Carlsson (repris).

13.00-16.00 Oldies FM, Jimmys Jukebox med Jimmy Dyrebrant.

17.30-18.00 Hjärtesångerna – andliga önskesånger med Roland Ericsson (repris).

HAMRÅNGEBYGDEN

Utställning

Sällskapet Rudan bjuder in till fotoutställningen. Nöttersvearna - En kultur plats där modern teknik och konst möts. 3 februari -13 mars. Träffpunkten Vijvägen 30 Bergby. Kl 9.00-15.00. Avvikelser kan förekomma.

Norrsundets Arbetar Teater presenterar Skådespelarporträtt. Från pjäsen ”De bröt bygd” 40-årsjubileum. Fotoutställning med bilder av Janne Eriksson, fotosällskapet Rudan. Texter ur orginalmanus. Fyren Norrsundet. Öppettider se Fyrens hemsida.

SANDVIKEN

Arrangemang

Musik Kanalen presenterar ”Vårliga vindar draga - en svängig vårkavalkad ” med Gävle-kvartetten , Bengt Olerud- sång & flöjt, Hans Blomgren- sång & piano, Christian Lagerby- sång & saxofon, Carl Lennart Gustafsson- sång, Leif Svensson- sång. Kl. 12.00-13.00 i Kanalgårdens vinterträdgård, Björkgatan 15 i Sandviken. Kombinera gärna konserten med en god lunch i Restaurang Kanalen.

Färgkväll: Röd. Med inspiration från utställningen Färgenergier på Konsthallen målar vi med den röda färgen. Från 12 år. Fri entré! Kl. 18, Konsthallen, Kulturcentrum.

Utställning

Färgenergier - Margareta Petré. Utställningen kompletteras med resultat från en workshopvecka på samma tema ledd av Margareta. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum kl 12-19.

Hyllningsutställning: S-kvinnor. En unik fotoutställning för att fira kvinnors arbete förr, idag och i framtiden. Fri entré! Torget, Kulturcentrum kl 10-19.

KUNGSGÅRDEN

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning. Kungsgårdens vävstuga må–to 8.00-12.00.

HOFORS

Arrangemang

Hofors nya vävstuga. Öppen vävstuga finns på Persfallsvägen 10 mellan kl. 9.00 – 12.00. Handledning finns.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

En hyllning till Stevie Wonder. The King of pop & soul fyller 70 år. Jazzgruppen Trio X möter sångarna Sharon Dyall och Lars Säfsund i en hyllning till en av världens mest framgångsrika artister, multi-instrumentalisten, sångaren och producenten Stevie Wonder. Entré: 100 kr. Förköp på biblioteket i Skutskär och via Gun Johansson, 070-130 33 10. Arrangörer: IOGT-NTO, Älvkarleby kommun och Musik i Uppland.Kl 19 Rio Bio Folkets Hus, Skutskär.

Utställning

Konstutställning Laxön. Kent Svensson ställer ut akvareller under Mars månad. Öppettider Torsd Fred Lörd 12.00 - 16.00, Sönd 11.00 - 17.00.

Älvboda Friskola firar 20 år. Utställning om hur allt började och var de är idag. Utställningen pågår 11-28 mars. Biblioteket i Skutskär.

TIERP/SÖDERFORS

Arrangemang

Kl 9-11.30 Solstrålarna – vår öppna verksamhet för barn och föräldrar i Tierpsgården i Kyrkbyn. Lek, sång och fika!

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle. Onsdag 12.00-18.00 Torsdag-söndag 12.00 – 16.00.

Länsmuseet Gävleborg. Rettigs Konstsalar med över 200 konstverk från 1600-talet till idag. Utställning med Gunnar Cyréns föremål. Forntidsutställning och kulturhistoriska utställningar. Sinnerligt. En utställning för alla sinnen som berör – oavsett funktionalitet eller ålder. Den upplevs med känsel, syn, lukt och hörsel. Visas till 18 mars. Naturens nygamla former. I Mats Dahléns foton möts natur och fotografihistoria. Närstudierna av växter är inspirerade av Karl Blossfeldts fotografier. Visas tills vidare. Öppet: Tis, tor, fre 11–17. Ons 11–20. Lör, sön 12–16. Fri entré!

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.

Johan Thunberg visar målningar på Elite Grand Hotel Gävle. Alltid öppet. Utställningen pågår till den 4 april.