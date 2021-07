M-ledaren gav upp försöken att bilda regering – så säger lokala makthavare om svåra läget

Det har varit tvära kast i rikspolitiken under veckan. Efter att Stefan Löfven i måndags avgick som statsminister gav riksdagens talman först M-ledaren Ulf Kristersson i uppdrag att försöka bilda regering. Under onsdagen vädjade M till C att byta sida och stödja honom i en statsministeromröstning. I utbyte utlovades ett stort landsbygdspaket.

Men C avfärdade inviten och på torsdagen gav Ulf Kristersson upp sina försök. Nu har turen gått vidare till Stefan Löfven som har till måndag på sig att sondera möjligheterna att bilda regering.

– Det gick ju en gång så det kanske går igen tänker jag, säger riksdagsledamoten Elin Lundgren (S) från Gävle.

Hon är beredd att med kort varsel infinna sig i riksdagen för att trycka på rätt knapp i en statsministeromröstning. Det är nämligen rysande jämnt. Om alla 174 ledamöter i M, KD, SD och L röstar emot Löfven så krävs det bara ytterligare en nej-röst för att han ska falla. Den politiska vilden och tidigare vänsterpartisten Amineh Kakabaveh kan bli tungan på vågen.

– Jag kan i mitt stilla sinne tänka att det är tur att det här sammanfaller med pandemisommar nummer två så att ledamöterna inte har så många resor inplanerade, säger Elin Lundgren.

Vad är ditt råd till Stefan Löfven i det här läget?

– Överlag måste man ha ett öppet sinne och göra det som är bäst för Sverige. Där har jag ganska stor tillit till honom. Jag hoppas att de sitter och för samtal och förhandlar nu. Man måste vara beredd att ge och ta lite, säger hon.

En som tvärtemot hade hoppats på Ulf Kristersson som statsminister är Patrik Stenvard, ordförande för Gävleborgs M-distrikt tillika regionråd i opposition.

– Men det var ganska väntat att han gav upp med tanke på att han såg ut att få en majoritet emot sig.

Patrik Stenvard utgår från att Stefan Löfven nu kommer att prövas som statsminister i en omröstning. I en sådan omröstning gäller negativ parlamentarism, det vill säga att förslaget till statsminister bara fälls om en majoritet röstar emot. V meddelade på torsdagen att partiet är berett att släppa fram Löfven som statsminister.

– Men det blir nog svårare för honom att få igenom en budget i höst. Tittar man parlamentariskt så har Ulf Kristersson lättare att få igenom en budget med tanke på att det borgerliga blocket med SD har 174 mandat. Kan inte C och V komma överens har Stefan Löfven färre mandat, säger Patrik Stenvard.

Om det i slutänden ändå blir extraval så står M i Gävleborg redo, menar han.

– Vi är väl förberedda att möta väljarna. Man kunde nästan känna lite besvikelse över att det inte blev extraval direkt, säger han.

Mycket ansvar för att komma vidare ligger på C, menar Jan Myléus, Kristdemokraternas kommunalråd i opposition i Gävle.

– C är en knut som behöver låsas upp. Annie Lööf verkar väldigt låst, säger han.

Han hoppas fortfarande att hon ska välja den borgerliga sidan. Lokalt har Jan Myléus motsatt sig samarbete med SD.

– Men man måste vara diplomatiskt i dessa svåra tider. Man kan köpslå med andra partier, men inte sälja ut sin egen ideologi. Jag vet inte vad SD ställer för krav på M och KD, men vi har helt klart en politik som de är beredda att stötta, säger han.

Marit Rempling är Centerpartiets toppnamn i Ockelbo kommun där S styr ihop med C. Det var rätt av C-ledningen att avfärda M:s försök att locka över C med ett stort landsbygdspaket, tycker hon.

– Att satsa på landsbygden tycker vi förstås är bra, men det räcker inte för att vara med i en regering. Vi vill inte ha ett budgetsamarbete med SD. De är inte beredda att vara med och regera om de inte får ut något av det. Vi är inte villiga att ge dem inflytande, säger hon.

Så vilket råd ger du S och C i det här läget?

– Det är svårt att svara på. Man måste prata med alla och se till att komma fram till någon lösning. Vi vill egentligen inte ha något samarbete med V eftersom vi har så olika syn på sakfrågor. Jag vet inte om det går att komma fram till någon lösning där, säger Marit Rempling.