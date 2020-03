Magnus Betnér, Smith & Thell och S:t Patrick’s Day – det här händer i helgen

Fredag:

Men gud! Med Magnus Betnér: Gävle konserthus, 19.00

Värvet runt med Kristoffer Triumf och gäst Uje Brandelius: Gävle teater, 19.00

Trubadur: Baren, Ockelbo, 20.00

Releasefest med AKB - Marianergraven: Gasklockorna, Gävle, 20.00

Gadd, hopp och kärlek med Eric Gadd: Kulturcentrum, Sandviken, 20.00

No Fun At All: Harrys, Gävle, 21.00

Alfons: Echo Nightlife, Gävle, 23.00

Lördag:

Retro/samlarfestival: Gasklockorna, Gävle, 10.00

Familjelördag – En lat fiskare: Musikverket, Kulturcentrum, Sandviken, 12.00

Vernissage – Emma Design, Elite Grand Hotel, 12.00

Trubadur Erik Linngård: Mulligans, Sandviken, 13.00

20 år med Coffee Beans – återblickar och glädjekickar: Söders källa, Gävle, 15.00 och 18.30

Musik från film och scen: Polhemsskolans aula, Gävle, 16.00

Premiär Stackbo station ger Lilla fransyskan: Spegeln, Gävle, 16.00

Michelin, Handsworth och Carron spelar trio: Musikverket, Kulturcentrum, Sandviken, 16.00

Duvemåla hage med Mariakören och Mariakyrkans projektkör: Mariakyrkan, Sätra, Gävle, 17.00

After basket bar: Baren i Ockelbo, 18.00

Generations – Gävle Jazz Club i samarbete med Musikhuset ger lokala akterna Det funkar och Tokyoto: Musikhuset, Gävle, 19.00

Live på bio – Den flygande holländaren: Centralteatern, Gävle, 19.00

Ta det som en man med Hampus Nessvold: Gävle teater, 19.30

Smith & Tell: Gävle konserthus, 19.30

S:t Patrick’s Day med Ishgebaa: Järnvägskrogen, Gävle, 21.00

Holmsson's trio: Le Chef, Gävle, 21.00

Sandbay City Blues Band: The Church, Sandviken, 22.30

Yumi – The Birgerjarl Takeover: Yumi (Echo Nightlife), Gävle, 23.59-03.00

Söndag:

Stackbo station ger Lilla fransyskan: Spegeln, Gävle, 16.00

Bo Kaspers Orkester - Hjärtat håller takten: Gävle konserthus, 17.00

Leonard Cohen-gudstjänst med Strömsbro kyrkokör: Strömsbro kyrka, Gävle, 18.00